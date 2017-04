O interpelare care n-a mai avut loc

Reamintim că Primăria Oradea a somat conducerea CS Voinţa să evacueze incinta clubului încă de la finalul lunii ianuarie.

Iată textul pe care Mircea Drăgoi a dorit să îl citească în fața CL Oradea.

„Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Mă adresez dumneavoastră pentru a vă semnala nedreptatea care s-a făcut Clubului Sportiv “Voinţa” Oradea prin hotărârea acestui Consiliu Local care somează clubul, conducerea şi antrenorii să părăsească sediul şi terenurile de tenis pe care le-au amenajat şi întreţinut timp de 20 de ani, după puterile lor. Nu pot să nu vă spun că în 2008, înainte de turneul de 10.000 dolari, Trofeul Gavella, o educatoare curajoasă din Oradea, doamna Eugenia Drăgoi, jumătatea mea întreagă, a fost de acord să facem un credit de nevoi personale de 10.000 euro pe salariile noastre, ca să putem amenaja patru noi terenuri de tenis. Nu puteam să asistăm neputincioşi la degradarea continuă a unui spaţiu de peste un hectar din centrul municipiului şi l-am transformat cu putere de Sus în cea mai mare bază de tenis din Oradea în 2009, având zece terenuri de tenis, instalaţie de nocturnă, vestiare şi grupuri sanitare. Iar acum, când, în sfârşit, litigiul privind acest teren s-a încheiat, când aveţi posibilitatea să ne ajutaţi, pentru că n-am împovărat bugetul local pentru ca Oradea să aibă o bază sportivă care să poată găzdui turnee de asemenea anvergură, ne daţi afară. Adevărat, sunt cam speriat, mi-am pierdut locul de muncă, dar nu voi cădea în păcatul deznădejdii. Spun în fiecare clipă să se facă voia Domnului în viaţa mea şi asta îmi dă putere.

Am citit într-un interviu cu Aspasia Oţel Petrescu că Dumnezeu ne trimite necazurile pentru a ne curăţi de relele ce le-am făcut, iar mai multe fărădelegi şi răutăţi decât mine nimeni nu a făcut. Avocatul pe care l-am rugat să mă înveţe ce să fac în situaţia asta mi-a spus să cerem să fim despăgubiţi pentru că, prin investiţia noastră, noi am adăugat valoare locului acela, am îmbogăţit oraşul cu nouă terenuri de tenis cu instalaţie de nocturnă. Numai nocturna a fost evaluată la 25.000 dolari într-o adresă cu nr. 104451 din 12.11.2003 primită din partea Serviciului Energetic din cadrul Primăriei.

În ultimul timp am încercat să ne asociem cu firme din Oradea ca să ne ajute să amenajăm clădirile, vestiarele, grupurile sanitare la standarde acceptabile pentru cerinţele actuale şi să putem să îmbunătăţim şi calitatea terenurilor. Am vorbit cu domnul Teszari, care se pare că apreciază ce s-a făcut aici cu modestele noastre posibilităţi. Un antrenor român, Raul Cristescu, care-i pregăteşte pe tenismenii austrieci de 15 ani şi care a participat la turneele noastre doreşte să se întoarcă în România şi să investească 200.000 de euro la clubul nostru. Însă era nevoie, pentru o asociere, de un contract al nostru cu Primăria pe care am nădăjduit mereu că ne veţi chema să-l încheiem. O încurajare am primit şi din partea domnului Radu Şereş de la SC Plastor Trading SRL, iubitor şi practicant al sportului alb, împreună cu care voiam să punem bazele clubului de tenis Plastor-Voinţa. E destul de trist ce se întâmplă, acum terenurile se degradează pentru că nu sunt pregătite şi întreţinute!

Cu prietenie,

Mircea-Teodor Drăgoi”