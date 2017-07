O noua modificare legislativa privind RCA

Odată cu intrarea acesteia în vigoare se abrogă prevederile OUG 54/2016 care s-a aplicat in aceasta materie din 18.09.2016 și care, la rându-i, a abrogat prevederile Legii nr. 136/1995.

Însă, aceasta nouă legislație RCA va fi aplicabilă numai contractelor sau polițelor de asigurare emise după data intrării în vigoare a acestei legi, 12.07.2017, și în legătură cu toate prejudiciile ce se despăgubesc în baza acestora. Cu privire la cele anterioare, se aplică normele juridice indicate anterior.

Având in vedere aceste modificări, înțelegem să subliniem unele dintre acestea, respectiv:

Contractul de asigurare RCA se incheie pe o perioadă cuprinsă intre o lună și 12 luni, multiplu de o luna, insa sunt si cateva exceptii, iar plata primelor de asigurare se face integral sau in rate. Prima de asigurare va acoperi toate obligatiile ce decurg din incheierea contractului, putându-se folosi criterii de risc, coeficienti de majorare sau de corectie, se pot lua in calcul istoricul daunelor platite in ultimii 5 ani.

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului, cu obligatia de a depune placutele de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat, iar aceasta optiune poate deveni utila atunci cand vehiculul asigurat este imobilizat sau are suspendat dreptul de circulatie.Insa aceasta posibilitate vine si cu o obligatie: pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spaţiu privat, în afara domeniului public.

Asiguratii nu vor mai trebuie sa fie vigilenti in ceea ce priveste expirarea contractului RCA, intrucat, potrivit noilor modificari, asiguratorii RCA au obligatia de a-și informa asiguratii/contractantii cu privire la incetarea contractului si cu privire la posibilitatea de reinnoire a acestuia, cu 30 de zile inainte de incetarea contractului RCA.

Noua lege aduce schimbari si cu privire la reglementarea unor fapte ca fiind infractiuni. Astfel, este incriminata ca fiind infractiune, fapta celui care emite si comercializeaza polite RCA false sau falsificate, sau fapta service-ului auto care utilizeaza in reperatia vehiculelor avariate piese contrafacute sau falsificate, care vor fi pedepsite conform Codului Penal.

Deosebit de important este dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.

In ceea ce priveste producerea riscului asigurat, termenele prevazute in legea anterioare sunt mai restranse, astfel ca, urmare a producerii unui accident de circulatie, asiguratul trebuie sa notifice asiguratorul sau RCA cu privire la acesta in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului.

Referitor la persoana pagubita, se instituie obligația ca asiguratorii sa dea un raspuns ferm cererii de despagubire in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia de catre asigurat, iar despagubirea sa fie platita de catre asiguratorul RCA in termen de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire sau de la data de care asiguratorul RCA a primit o hotarare judecatoreasca definitiva.

In acest sens, a intervenit o modificare si in ceea ce priveste limitele minime de raspundere acoperite de raspunderea RCA, respectiv pentru prejudicii materiale a crescut de la 1.000.000 euro la suma de 1.220.000 euro, iar pentru vatamari corporale și decese, de la 5.000.000 euro la 6.070.000 euro.