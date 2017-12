O orădeancă, ambasadoarea frumuseţii în Perla Orientului

Tânăra a trăit experienţe de neuitat în Shanghai- Perla Orientului- un oraş cu o populaţie de 24 de milioane de locuitori, cu câteva milioane mai multe decât numără acum România.

Orădeanca Judita Judea, care a reprezentat Ungaria la International Miss Tourism Queen of The Year în Shanghai ne-a introdus în culisele acestei competiţii în care s-au întâlnit zeci de frumuseţi de pe toate continentele. Cu toatele au promovat turismul din ţara pe care au reprezentat-o, dar şi portul naţional şi tradiţiile. Judita a petrecut în Shanghai trei săptămâni având prilejul de a cunoaşte culturi diferite, obiceiuri.Orădeanca a ajuns în finala mondială a acestei competiţii în urma unui casting online.



“Agenţia mea Amalia Fashion Models are o colaborare cu Agenţia Exclusive Event condusă de Ernest Böhm. Aceştia aveau nevoie de o reprezentată pentru Ungaria la International Miss Tourism Queen Of The Year 2017, eveniment care a avut loc în China, Shanghai. Agenţia a organizat un casting online. Deoarce am dublă cetăţenie, română şi maghiară am putut să mă înscriu şi eu la acest casting. În urma casting-ului am aflat că am fost selectată şi am început să mă activez pentru obţinerea vizei”, spune Judita. Drumul spre Shanghai nu a fost însă atât de uşor.

Viză de urgenţă

“Am mers în Bucureşti cu mai puţin de o săptămână înainte de plecare şi la Ambasada Chinei am reuşit să obţin viza de urgenţă. M-am întors în Oradea, m-am împachetat şi sâmbătă, 9 decembrie, aveam plecarea spre Shanghai din Budapesta cu escală în Paris. Am ajuns în Shanghai în 10 decembrie unde a trebuit să le aştept pe restul concurentelor (în total 55) pentru că ele plecaseră deja pentru filmări şi şedinte foto în alt oraş. Când fetele s-au întors ne-a fost prezentată echipa de organizatori şi ne-am şi apucat de repetiţii pentru marea finală”, spune orădeanca. Pregătirile pentru un astfel de eveniment nu sunt cu nimic mai prejos decât cele ale unui sportive de performanţă. “În fiecare zi aveam repetiţii de 3 ori. Un mare coregraf care se ocupa special de noi şi ne realize coregrafiile pentru fiecare probă. Probele erau costum naţional, costum naâional chinezesc (qipao) , costum de baie, proba de talent opţională şi rochie de seară”. Pe lângă repetiţiile pentru marea finală, Judita a avut şi alte experienţe în Shanghai.

A învăţat să croşeteze

“Într- o zi, eu şi încă 11 fete am fost selectate să mergem într- un mic sat din Shanghai numit ShuYuanRenJia pentru a filma un videoshooting promoţional. În acest sat am purtat costumul chinezesc QiPao şi am învăţat cum se fac anumite mâncăruri tradiţionale, am învăţat să croşetăm şi de asemenea am învăţat că oamenii locului sunt foarte prietenoşi şi au foarte multă răbdare. După această experienţă ne-am întors la hotel pentru repetiţii . Finala a avut loc în 22 decembrie la Hotel Marriott în Shanghai . La proba de costum popular am purtat un costum de la străbunica mea din 1890 care a fost purtat şi de bunica mea, deci un costum care are o istorie. Şi sunt onorată că l-am purtat pe scenă în Shanghai la acest concurs.Rochia de seară pe care am purtat-o în finală este o creaţie a designer- ului Amalia Judea din colecţia Marilyn cu inspiratie anii ‘50. Costumul de baie pentru finala ne- a fost oferit de sponsori, astfel încât să avem toate costume la fel, iar costumul naţional chinezesc QiPao ne-a fost oferit fiecăreia pe perioada finalei pentru prezentare. Dupa finală am luat cina la Hotel Marriott”, spune Judita Judea. Chiar dacă nu a reuşit să obâină un premiu din partea juriului, orădeanca s-a aflat printre favoritele publicului. După un vot online derulat pe parcursul a 24 de ore, Judita s-a aflat pe locul patru în opţiunile publicului.”

În data de 23 decembrie am avut zi liberă şi fiecare fată putea să îşi facă programul cum îşi dorea. Eu alături de Miss Korea şi Miss Kazaksthan am ieşit în centrul Shanghai-ului să ne bucurăm de oraş. Alte fete au ales să se odihnească sau să meargă la Disney Land”, povesteşte Iudita. Pentru orădeancă, această competiţie a fost un prilej pentru a lega noi prietenii.” Cel mai bine m-am înţeles cu Miss Korea şi ne-am promis să ne mai întâlnim şi în viitor şi să păstrăm legătura. Desigur foarte bine m-am înţeles şi cu reprezentanta României şi cu cea a Moldovei. Ca o concluzie, pot să spun că toate fetele erau sociabile, pline de energie şi zâmbitoare . Dacă era o situaţie mai deosebită, dacă cineva avea o problem, toate concurentele ne ofeream să ne ajutăm una pe alta. Nu s-a simtit concurenţa între noi. Toate eram parcă dintr-o mare familie.Mi-am creeat amintiri frumoase şi îmi amintesc cu drag de acest eveniment”, a precizatIudita. Pentru orădeancă însă, cel mai intens a fost, evident momentul finale…

Crăciun… în zbor

„Cel mai impresionant pentru mine a fost momentul când am urcat pe scenă în finală, în costumul naţional. Atunci le-am văzut pe toate fetele pe scenă îmbrăcate spectaculos şi în sfârşit arătând lumii întregi ce am repetat pe timpul celor două săptămâni…”, povesteşte cu emoţie Judita Judea.

Noaptea de Crăciun, cel puţin parţial, Judita a petrecut-o mai aproape de îngeri… în avionul ce o aducea spre casă.

„Am ajuns acasă în 25 decembrie între orele 2-3 noaptea, tocmai la timp pentru a sărbători Crăciunul…”, spune Judita.