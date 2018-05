O orădeancă de 18 ani își caută mama care a abandonat-o după naștere

Tânăra și-a spus povestea pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, acolo unde mai mulți utilizatori caută informații despre părinții care i-au abandonat.

„Eu sunt Lingurar Geta, am 18 ani, născută pe data de 16 Februarie 2000 în orașul Oradea, Jud. Bihor.

Am fost abandonată la naștere și de atunci am stat in asistență maternală in 4 diferite familii. La vârsta de 15 ani cand am terminat clasa a-8-a, a fost obligatoriu sa aparțin de Centrul Multifuncțional Cehu-Silvaniei. Aici am locuit pe intreaga perioadă a liceului, iar după ce am împlinit varsta de 18 ani, s-a hotărât să ies.

Nu am fost adoptată ca majoritatea persoanelor care apelează aici pe această pagină, dar totuși vreau așa de mult să știu CINE ESTE MAMA MEA biologică. Tot ce știu este că numele ei la nașterea mea era Lingurar Angela, probabil din Oradea, județul Bihor.

Fac apel tuturor persoanelor care vede acest anunț, vă rog mult să DISTRIBUIȚI postarea mea, și poate cineva care îmi cunoaște mama, sau chiar mama mea, mă va contacta aici. Doresc așa de mult să aflu cine este, cum este și dacă dorește să facă parte din viața mea…”, este mesajul transmis de orădeancă.

