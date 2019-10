O polițistă din Oradea a făcut senzație la Vocea României

Orădeanca Natalia Selegean a făcut senzație la Vocea României cu piesa ,,Zig-Zaga” a Loredanei Groza. Polițista orădeană (32 de ani) i-a impresionat pe jurați. Irina Rimes și Tudor Chirilă și-au întors scaunele pentru ea.

Natalia a participat la selecție cu soțul ei și fiica sa, Nadia. Întrebată de Smiley pe cine să aleagă mama, micuța Nadia a spus că o place pe Irina Rimes. În ciuda acestui fapt, Natalia a ales să facă echipă cu Tudor Chirilă.

„Aș vrea să încep prin a face un elogiu Loredanei. Este probabil unul din cei mai explozivi artiști live pe care eu îi cunosc în această țară. Felul în care își conduce show-urile este excepțional. Vreau, cu ocazia asta, să îi mulțumesc Loredanei pentru cei trei ani petrecuți la Vocea României”, a declarat Tudor Chirilă după momentul Nataliei.

„Doamna polițistă, aș dori foarte mult să veniți în echipa mea nu doar să lucrez cu vocea dumneavoastră fermecătoare, ci și ca să mă ajutați să mediez relația asta din platou cu domnii ăștia. Eu, ca femeie, am nevoie de un pic de protecție”, a încercat Irina Rimes să o convingă pe concurentă să aleagă echipa ei.

,,Nu am venit cu un gând anume”

,,Nu am venit cu un gând anume. Am venit să mă bucur de fiecare moment, am vrut să iau fiecare pas la timpul lui. Am să mă bazez pe instinctul meu care îmi spune că aș vrea să fiu în echipa lui Tudor”, a spus pe scenă orădeanca.

„Vreau să atest că poliţistele cântă bine, am avut şi eu o poliţistă într-un sezon, a ajuns până în semifinală“, i-a transmis Smiley.

La un moment dat s-a creat un moment amuzant pe scenă, după ce orădeanca a anunțat pe cine alege: fata ei nu a vrut să îi dea mâna antrenorului mamei sale.

,,Va trebui să te obișnuiești cu mine”, i-a spus micuței, pe un ton glumeț, Tudor Chirilă.

În schimb, Nadia a ales să fie condusă de pe scenă de Irina Rimes, căreia i-a și dat un pupic.

Pentru Natalia, muzica este mai mult decât o pasiune. Este un mod de viață. Ea își dorește, ca alături de trupa Naty Loves Monday, să reușească pe piața muzicală românească.

,,,Anul acesta am hotărât să îmbrățișez din nou șansa de a reuși în industria muzicală din România, cu atât mai mult cu cât, de ceva timp, sunt solista trupei Naty Loves Monday, trupa în care am mare încredere! Visul meu este să cânt, să cânt pentru multă lume, să am piesele mele, și ceea ce Dumnezeu mi-a dat, să treacă prin mine și să le ofer celorlați, prin muzică.