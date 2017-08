O tânără, acostată pe malul Crișului de un individ ce-și arăta organul genital

Despre acest fapt tânăra a comunicat și a făcut publice poze femeia pe grupul de Facebook „Oradea suntem noi” pentru a-l recunoaște pe bărbat și pentru a-l reclama la Poliție.

Victima, domiciliată în Oradea, a calificat acţiunile individului ca un act de huliganism: „Astăzi la ora 12:30 aceasta persoana a simțit canicula mai tare și a descis să-mi arate organul genial în timp ce alergam pe malul Crișului vis a vis de Col Tehnic M. Viteazul pe Splaiul Crișanei. Dacă o cunoaște cineva, va rog sa ma anunțați ca să depun o plângere la poliție”, a scris Delia Ana.

În urma postării, orădenii au reacționat în diverse moduri: „din toate comentariile am dedus doar ca femeile n-au simtul umorului dezvoltat si am mai dedus ca unii dintre barbati chiar cred ca e ca in filmele porno! Nuu! Nu e ca in filmele porno! In viata reala daca ii arati ciocanu la careva, te raspopesc astia! Daca ni ai bani sa platesti pizza si zici ca aranjezi u cumva, sigur o sa mananci bataie nu altceva….imi pare rau ca in viata nu e ca in filmele porno” sau „Alta data i-ați un electroșoc cu tine și aratai ce poți pe organul lui genital”. Unii chiar au făcut haz de necaz: „Parca seamana cu slujitorul Domnului …. pomohaci sau cum il cheama pe ala cu ciocanul”.

Conform Legii 61/91, art. 2 – Constituie contravenție săvarșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice.