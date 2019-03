„Este o victorie de care aveam nevoie, prin prisma clasamentului și a ultimelor rezultate. Chiar dacă a fost lipsită de aportul a doi oameni de bază, Jeremic și Siriscevic, echipa piteșteană a făcut, zic eu, un meci bun spre foarte bun. Am avut doar trei zile la dispoziție pentru a ne antrena împreună, pentru că Watson și Nicolescu au revenit abia miercuri de la echipa națională. În plus, ne-a lipsit Pasalic, pe care am dorit să-l menajăm după o accidentare, chiar dacă aceasta nu a fost gravă. Mă bucur pentru cei doi jucători nu veniți. Cosider că sunt jucători de valoare, care ne pot ajuta în îndeplinirea obiectivelor. Apărarea noastră din acaestă partidă a fost cu suișuri și coborâșuri, pentru că nivelul de concentrare nu a fost constant pe tot parcursul meciului. Este o victorie care ne oferă timp și liniște, pentru a ne pregăti în continuare”, a afirmat antrenorul CSM CSU Oradea.

Piteștiul, adversara noastră favorită CSM CSU Oradea a dispus cu scorul de 81-73 de BCMU FC Argeș. Campioana en titre a României a reușit să întrerupă seria neagră de trei înfrângeri consecutive, suferite în etapele precedente în fața formațiilor SCM Timișoara, BC CSU Sibiu și U BT Cluj-Napoca. Echipa orădeană s-a reabilitat în compa... Citește articolul