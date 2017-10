Oameni de lângă noi – Ana

Voluntariatul mi-a deschis poarta către mine însămi, dar şi către multe oportunităţi. De la a ajuta orfani, până la a coordona proiecte de dezvoltare personală pentru adolescenţi, am rămas impresionată de vastitatea problemelor şi lipsurilor societăţii, şi de satisfacţia pe care am avut-o când am observat cum cei din jurul meu cresc pe plan personal şi sunt inspiraţi de munca mea.

Oradea nu este un loc cu extrem de multe oportunităţi, aşa că am decis să ies din zona mea de comfort; am participat la proiecte şi tabere naţionale şi internaţionale, am călătorit în trei continente şi am experimentat peste 20 de culturi diferite, am ajuns să studiez în Japonia iar în momentul de faţă am început ciclul universitar în Olanda.

Am văzut şi am experimentat lucruri nemaipomenite, dar niciodată nu am uitat care este datoria mea faţă de societate, că experimentând ceva a însemnat să dau mai departe tot ce ştiu şi să aparţin schimbării ce se petrece în mediul meu direct. Fiecare culege ce poate din experienţele sale, iar eu mi-am dat seama că dacă te dedici şi pui suflet în ceea ce faci, totul va ieşi exact aşa cum îţi doreşti, poate chiar mai bine. Am învăţat că nu există experienţe bune sau rele, doar un proces de autocunoaştere şi de cunoaştere a mediului în care trăim, un proces de conştientizare şi claritate. Niciodata nu e prea târziu să te îndrepţi spre un mic vis imposibil ce îţi mişună prin cap, iar cu cât deschizi ochii mai mult cu atât mai aproape vei fi de acel vis.

Am trecut prin procese de selecţie interioară mai mult decât exterioară, m-am pus la încercare cu fiecare lucru nou, dar niciodată nu am uitat de ceea ce m-a lansat în acest joc. Nu am uitat de România, de Oradea şi de liceul care deşi mi-a oferit provocări şi m-a închis în cutia sistemului nostru educaţional, m-a şi învăţat cum să ies folosind doar informaţia şi experienţele pe care le găsesc în acel mediu. Fiecare are un drum lung şi şubred pe care îl poate traversa uitându-se înainte la peisajul de dincolo de pod, sau uitându-se în toate părţile la peisajul ce ne înconjoară aici şi acum, trăind magia provocărilor ce ne fac mai experimentaţi şi mai aproape de acel vis nebun de-al nostru.