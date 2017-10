Oameni de lângă noi – MC Dany

Lucrez ca si DJ & MC de peste 13 ani in Oradea si in alte orase din Romania. Am lucrat la MegaDiscoteca Tineretului timp de 8 ani, trei dintre ei ca și Dj&Mc, iar alți 5 ani ca manager.

Am ales sa plec în străinătate pentru că nu simt că în România pot să îmi fac un viitor așa cum îmi doresc. Salariile de la noi nu se pot compara cu cele din străinătate. Păcat, pentru că avem o țară frumoasă.

Sunt curios din naştere. Când eram mic mama îmi spunea în glumă “Curioşii mor mai repede”, iar eu îi răspundeam “Dar mor mai deştepti” .

Viaţa este o aventură iar planeta devine din ce în ce mai mică. În aproximativ două zile de călătorie poţi să ajungi în celălalt capăt al planetei. Avem ocazia să vedem natura aşa cum este ea… dură uneori, dar frumoasă. De o frumuseţe greu de explicat în cuvinte.

Trebuie să vezi, să fi acolo, să simţi, să atingi, ca să poţi să înţelegi. Să vezi cu ochii tăi locuri în care nu există vegetaţie, nu plouă şi clar nu există animale. Într-o excursie în Tenerife, o turistă care era cu noi a întrebat ghidul dacă există animale periculoase iar el a răspuns ” singurele animale periculoase de aici sunt oamenii”. Sunt zone în Insulele Canare care fac parte din patrimoniul mondial UNESCO, zone care sunt protejate de oameni.

Mica insulă Lobos de lângă insula Fuerte ventura este protejată în totalitate. Este disponibilă pentru vizite 2 zile pe săptămână sub supraveghearea unui ghid. Nu există magazine pe insula respectivă, deci banii nu au valoare, sunt doar nişte bucăţi de hârtie colorată…

Sunt un turist care priveşte lucrurile puţin diferit, nu sunt interesat de tradiţiile locurilor, le consider nişte obiceiuri primitive care nu au o importanţă reală. Tradiţiile sunt doar un mod prin care oamenii încercau să se deosebească unii de alţii. Deoarece nu existau legi, inventau tot felul de superstiţii, iar pentru cei care erau puternici şi nu le era frică de nimic, au fost inventaţi Zeii . Doar metodele de supravieţuire erau necesar diferite din cauza poziţionării geografice, dar acum acestea sunt la fel ca în orice oraş civilizat din lume: o parte a societăţii lucrează ca să işi plătească facturile şi cealaltă parte a societăţii îi pune pe alţii să lucreze pentru ei ca să îşi plătească facturile.

Până acum am vizitat Franta, Grecia, Italia, Spania, Austria, şi Ungaria, însă visul meu este să ajung în Australia. Cel mai mult am stat în Grecia – insula Creta 7 Luni, Italia – insula Sardinia 1 lună şi două săptămâni, Spania – insula Tenerife 5 luni. În prezent mă aflu pe insula Lanzarote din insulele Canare de aproximativ 2 luni şi 2 săptămâni. Pe lângă peisaje, îmi place să studiez oamenii, deşi fiecare naţie pe care am cunoscut-o are impresia ca ei sunt cei mai tari și cei mai buni. Privind din exterior este imposibil să nu te bufneasca râsul.

Îmi aduc aminte de când eram mic şi toţi copiii spuneau că jucăriile lor sunt mai frumoase. Lăsând la o parte tradiţiile, limba, rasa, religia sau educaţia, am descoperit ca suntem la fel. In meseria pe care o am am avut ocazia să cunosc foarte mulţi oameni din toate colţurile lumii şi am fost curios să le ascult părerile lor despre celelalte naţii. De exemplu: englezii îi consideră pe francezi încrezuţi şi alcoolici, iar francezii consideră că englezii beau mult alcool şi sunt foarte gălăgioşi, şi multe alte stereotipuri. Cel mai tare m-a deranjat stereotipul de “Hoţi” pe care îl atribuie toate naţiile românilor. Într-o excursie, un ghid îi avertiza pe turişti să aibă grijă de lucrurile lor pentru că sunt mulţi români. Însă eu am încercat să mă asigur că fiecare persoană care a ajuns să mă cunoască şi-a schimbat opinia vizavi de Români. În drumeţiile mele am călătorit cu avion, vapor, barcă, catamaran, tren, submarin, bicicletă, sky jet şi de curând am îmbrăcat pentru prima dată haina de scafandru.

Încă nu cunosc următoarea locație unde voi lucra, cei de la birourile din Paris îmi dau următoarea destinație la sfârșitul sezonului, deci mai am de așteptat încă puțin mai mult de o lună.