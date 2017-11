Oameni de lângă noi – Mihai

Am început cu The Beatles, Queen, RHCP şi mulţi alţii care mi-au stârnit interesul pentru chitară, acela fiind punctul de pornire al hobby-ului meu. Ulterior am descoperit muzica rap şi EDM, genuri ce mi-au deschis un drum spre o nouă experienţă.

Am făcut rost de aparatura necesară şi aşa am creeat sub numele de “SOUL” prima mea piesă drum and bass. Ştiu că mai am multe de învăţat şi încerc să progresez zilnic. Muzica înseamnă mult pentru mine, fiindu-mi aproape, indiferent de circumstanţe. Sper ca cei pasionaţi aşa ca mine să fie cât mai creativi, să experimenteze în cât mai multe zone şi cel mai important, să o facă din plăcere.

Vreau să devin cât mai cunoscut, să inspir lumea cu muzica mea şi să îmi întrec tot timpul limitele.’

https://www.youtube.com/user/JustForChiling