Oameni de lângă noi – Răzvan

Adevărul e că motivul pentru care am dorit să mă implic în acest domeniu este unul banal: aveam nevoie de un hobby. Știam că una dintre prietenele mele s-a înscris la un curs de Hip Hop, așa că m-am înscris și eu, asta fiind în anul 2014. Însă niciodată nu am crezut că ceva atât de simplu (în aparență), ar putea să însemne atât de mult pentru mine, și asta într-un timp relativ scurt.

Anul trecut, în noiembrie, m-am pregătit cu trupa pentru un concurs: The Game. A fost cel mai memorabil moment din cariera mea de dansator. Trupa a fost premiată cu locul I, eu am luat locul II la solo, iar împreună cu coregrafa principală a trupei, am luat locul II la duo.

Mă inspiră orice. În primul rând muzica, dar și moda, tehnologia, și ceilalți dansatori. Inspirația e un lucru fragil și cred că e important să înțelegem că avem nevoie unii de alții, să ne sprijinim.”