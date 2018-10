Oaspeți de seamă la Facultatea de Drept

Facultatea de Drept din cadrul Universității din Oradea, în parteneriat cu Facultatea de Drept de la Universitatea din Miskolc, organizează marți, de la ora 09:00, workshop-ul internațional cu tema „Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloacele dreptului penal – Aspecte specifice: Frauda TVA” („The Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Union – Special Issues: WAT Fraud”).

Lucrările workshop-ului se vor desfăşura la Complexul Hotelier Lotus Therm Spa&Luxury Resort din Băile Felix.

„Evenimentul face parte din proiectul «Criminal law protection of the financial interests of the EU – Focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime» – HERCULE III PROJECT — HUUNIMISKOLCPFI 78625”, a arătat Diana Cîrmaciu, unul dintre coordonatorii evenimentului.

La manifestările din Băile Felix vor participa practicieni şi cadre didactice din ţară şi din străinătate (Germania, Italia, Grecia, Portugalia, Ungaria), specialiști în domeniile drept penal și financiar.

Echipa de organizatori de la Oradea este formată din: prof. univ. dr. Valentin Mirișan, decanul Facultății de Drept din cadrul Universității din Oradea, lect. univ. dr. Diana Cîrmaciu, prodecan al Facultății de Drept, și conf. univ. dr. Cristian Miheș, directorul Departamentului Drept și Științe Administrative, lect. univ. dr. Carmen Domocoș și lect. univ. dr. Ligia Valentina Mirișan.

Invitați:

prof. dr. David Hummel – Curtea de Justiţie a Uniunii Euroepene

prof. dr. Gerhard Danneker – Universitatea din Heidelberg

dr. Kai Sackreuther – procuror, Parchetul Mannheim

prof. dr. Robert Kert – Universitatea de Economie şi Afaceri din Viena

dr. Vincenzo Carbone – avocat, Baroul Roma

dr. Stefan Schumann – Universitatea din Linz

dr. Polyxeni Tsouli – Curtea de Apel Thessalonik

conf. univ. dr. Éva Erdős – director al Departamentului de Drept Financiar, Facultatea de Drept, Universitatea din Miskolc

conf. univ. dr. Judit Jacsó – prodecan Facultatea de Drept, Universitatea din Miskolc

dr. Nóra Rácz – auditor, consultant fiscal Leitner Leitner Partner, Budapesta

Diego Di Giuseppe – Universitatea din Lisabona

Alin Leucea – procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea – Secţia Urmărire Penală

Radu Dacin – avocat, Baroul Bihor