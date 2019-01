Obiective pentru noul an

Conform tradiției, oamenii își fixează diferite dorințe pentru anul care urmează. Dincolo de dezideratele de ordin personal sau familial, antrenorii echipelor sportive orădene își propun diverse obiective pentru formațiile pe care le conduc.

Vrea un trofeu

Cristian Achim, antrenorul campioanei României la baschet masculin, CSM CSU Oradea, își dorește cucerirea unui trofeu în anul 2019, campionatul sau Cupa României. „Mi-am propus să câștigăm un trofeu în acest an. Dar cel mai mult îmi doresc să fim feriți de accidentări sau alte feluri de indisponibilități. Îmi dau seama însă că realizarea obiectivului nostru va depinde în primul rând de acest lucru. Văd că ghinioanele nu ne ocolesc. La începutul ediției, am crezut că avem cea mai bună echipă, cel mai bun lot. L-am pierdut însă imediat pe Barnette, iar apoi s-a accidentat Denison și am ratat startul sezonului. Am făcut schimbări în lot, am reușit să ne revenim, dar acum avem din nou probleme, cu cei doi pivoți (Denison și Valeika – n.r.). Așa că nu totul depinde de noi”, ne-a declarat Cristian Achim.

Să joace ambele finale

Dorin Costrăș, antrenorul vicecampioanei României la polo, își propune disputarea ambelor finale, ale Superligii și Cupei României. „Mi-aș dori în primul rând ca jucătorii noștri tineri să se maturizeze, să devină competitivi și să aibă voința de a demonstra că poloul orădean continuă să producă valori. Suntem în al doilea an împreună și cred că ar trebui să arătăm că am progresat, că suntem pe un drum ascendent. Din punct de vedere al rezultatelor propriu-zise, îmi doresc să disputăm ambele finale, atât în Superliga Națională, cât și în Cupa României. Ar fi bine să putem spune, încet-încet, că avem capacitatea de a ne bate pentru câștigarea unuia dintre aceste trofee, dar nu știu dacă vom putea în acest an”, a afirmat Dorin Costrăș.

Se gândește la locul 2

George Tăutu, antrenorul echipei de handbal masculin CSM Oradea, este foarte rezervat în privința declarării unui obiectiv de clasament. Tânărul tehnician orădean se gândește în primul rînd la consolidarea echipei pe care a încropit-o la începutul sezonului. „Este greu să ne propunem lucruri îndrăznețe, dat fiind lotul foarte tânăr de care dispunem. Îmi doresc ca echipa să se mențină și să progreseze, pentru ca juniorii care fac handbal să aibă unde juca și la nivel de seniori. În ceea ce privește clasamentul, eu personal mă gândesc la locul secund, dar nu știu dacă putem avea astfel de aspirații. Suntem trei echipe care ne batem pentru primele două locuri – Szejke Odorhei, HCM Sighișoara și noi, dar una dintre ele va rămâne pe dinafară”, spune George Tăutu.

„Să avem sponsori”

Adriana Niculescu, antrenoare a echipei de baschet feminin CSU CSM Oradea, își dorește în primul rând existența unor sponsori pentru susținerea financiară a formației. „Am avut rezultate bune în ultima perioadă, dar numai noi știm cum am reușit să ne descurcăm din punct de vedere financiar. Eu personal am adus bani de acasă pentru a ajuta la plata salariilor unor fete. Am avut promisiuni de la Consiliul Județean pentru sponsorizare, dar am fost anunțați că le sunt blocate fondurile și nu mai pot să ne ajute. Așa că nu putem să ne gândim decât la menținerea echipei, la venirea unor sponsori, în situația în care suntem acum”, ne-a declarat Adriana Niculescu.