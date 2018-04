Obligații față de persoanele cu dizabilități

Magistratii Judecătoriei Oradea au dispus ca un părinte să plătească pensia de întreținere până la majoratul copilului, născut cu sindrom Down și cu o malformație cardiacă congenitală cardiacă, desi era evdient ca aceasta boala va continua si dupa acest moment.

Prin avocatul Cristian Rusu s-a făcut apel în care se solicită instanței superioare să se să dispună în continuarea obligatiei de intretinere si dupa momentul majoratului, practic pe toata durata vietii copilului.

„Criticăm dispoziția instanței privind plata unei pensii de întreținere sale limitat până la majoratul copilului, în contextul în care am soliciat la obligarea acestuia la plata pensiei pe tot parcursul vieții fiicei noastre. Boala minorului nu este vindecabilă și poate fi doar monitorizată, iar evoluția acesteia poate fi doar ținută sub control. Copilul va fi supus pe toată durata vieții ei la controale medicale anuale, va urma periodic ședințe de kinetoterapie și de logopedie etc., nevoile de întreținere fiind deci permanente. Judecătoria Oradea a reținut, în această privință, că nu se poate dispune după majoratul copilului asupra obligației de plata a pensiei, decât dacă copilul major se află în continuarea studiilor, și atunci limitat până la vârsta de 26 de ani”, a arătat apelantul prin avocatul Cristian Rusu.

Aceasta a solicitat Tribunalului Bihor să schimbe sentința apelată, în sensul să se dispună obligarea intimatului la achitarea unei pensii de întreținere către copil pe toată durata vieții lui.

Interpretare greșită

Avocatul Cristian Rusu este de părere că intrepretarea dată de instanța legii este un formalistă, în esență greșită. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că nu există text legal care să îi permită o asemenea întindere, chit că și în cazul cuantumului obligației de plată, textul legal teoretic limita la 25% din venituri câtimea din veniturile tatălui. Ori în cazul de față, suma stabilită și acceptată de instanță este de 33%.

„Obligația de întreținere, în cazul persoanelor cu dizabilități de genul celor de față, trebuie să continue și după momentul majoratului. Majoratul nu reprezintă, în situația acestor copii, un reper social, psihologic sau de vreo altă factură. Dată fiind boala de care suferă, împlinirea vârstei de 18 ani nu are nicio o semnificație socială în ce privește procurarea, pe cale proprie, a nevoilor de supraviețuire și nici nu va duce la schimbarea nevoilor de trai ale acestora, care evident că nu vor putea nici de aici înainte să își procure singuri aceste mijloace. Privită în înțelesul adânc și firesc al textului legal, problema trebuie tratată în sensul acordării unei pensii de întreținere speciale, pe toată durata nevoilor copilului, adică pe toată durata vieții acestuia, și într-un cuantum special, diferit de cel reglementat de art. 499 Cod civil”, este de părere avocatul Cristian Rusu.

În opinia sa, trebuie făcută această demarcație, deoarece în prezent există reglementată o obligație generală de întreținere între rudele în linie dreaptă, dar înțeleasă mai degrabă ca o obligație de întreținere a păriniților de către copii, și o obligație specifică de întreținere între părinte și copilul minor sau aflat la studii până la 26 ani.