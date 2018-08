„Oferta Stelei a fost mult mai bună”

POLO. Vicecampioana României la polo, CSM Digi, se confruntă în acest început de sezon cu o pierdere semnificativă. Internaţionalul Szabó István, unul dintre cei mai promiţători jucători din lot, a optat să părăsească echipa orădeană. El a acceptat oferta clubului CSA Steaua Stirom, despre care spune că a fost mult superioară în comparaţie cu cea a formaţiei noastre.

“Pot să spun că Steaua mi-a făcut o ofertă financiară mult mai bună. Eu am încercat să mă înţeleg cu clubul orădean, pentru că sunt legat sufleteşte de acesta. Din păcate, nu am reuşit să ajungem la un consens şi atunci am decis să accept oferta Stelei. Sezonul acesta voi juca la Steaua, iar apoi vom vedea ce va fi în viitor”, ne-a declarat Szabó István.

Jucătorul afirmă că posibilitatea de a evolua în grupele LEN Champions League a contat mult în opţiunea sa. După cum se ştie, CSA Steaua a achiziţionat în urmă cu două sezoane dreptul de a juca în grupele Ligii Campionilor la polo, având această posibilitate după ce echipa noastră a renunţat la această opţiune.

„La Steaua voi avea ocazia de a juca în grupele Ligii Campionilor, lucru care constituie visul oricărui jucător. Această oportunitate a contat mult în alegerea mea. Este adevărat, am jucat şi cu CSM Digi în această competiţie, dar numai în fazele preliminare. Posibilitatea de a ne califica în grupe era, din păcate, destul de redusă”, afirmă Szabó Pisti.

Jucătorul ne-a mărturisit că îi va fi greu să joace împotriva foştilor săi coechipieri şi îşi doreşte ca în viitor, să revină la echipa la care s-a consacrat. “Eu abia aştept să mă întâlnesc dim nou cu foştii mei colegi de echipă, ca şi coechipieri. Deocamdată ne vom întâlni ca adversari, dar ne vom înfrunta doar în timpul meciului. După ce ieşim din apă, suntem bineînţeles, în continuare, prieteni”, spune Pisti.

Szabó István speră să performeze cu Steaua în LEN Champions League. “Speranţa mea este să facem o figură frumoasă în grupe, în această ediţie şi de ce nu, să încercăm calificarea la turneul Final Eight”, afirmă proaspătul jucător stelist.

Antrenorul CSM Digi, Dorin Costrăş, nu şi-a ascuns dezamăgirea pentru plecarea lui Szabó István. “Este desigur frustrant pentru noi. Pregătim un jucător, îi oferim încredere, îl titularizăm, iar când el ajunge să progreseze, pleacă la altă echipă. Dar asta e viaţa, nu avem ce să facem. Probabil că cei de la Steaua i-au făcut o ofertă mai bună”, a afirmat antrenorul orădean.