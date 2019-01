Oferte de angajare pentru bihoreni

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziţie diferite variante de a-şi găsi jobul dorit: anunţurile din presă, site-urile specializate, ofertele AJOFM Bihor, etc.

În Jurnal Bihorean, în fiecare zi sunt postate peste 50 de anunţuri de angajare pentru persoanele interesate. Astfel, în ziarul de miercuri se caută muncitori calificaţi şi necalificaţi pentru sectorul construcţiilor, casieri şi vânzători, ospătari, ajutor de ospătar, bucătar, cofetar, patiser, personal pentru curăţenie, agenţi de pază, sudori, vulcanizatori, tâmplari, distribuitori de presă, etc. Pentru cine vrea să muncească în străinătate, sunt firme care intermediază angajările. Este foarte important ca persoanele care apelează la aceste firme să le verifice înainte cât sunt de serioase.

Şoferii sunt, de asemenea, foarte căutaţi. Pentru cei cărora le lace munca în agricultură se caută inginer horticol, căprar şi cioban.

Se caută medici şi asistenţi

Tot în Jurnal Bihorean există o ofertă de angajare prin concurs pentru zece medici la Spitalul Clinic Municipal „Gavril Curteanu”. Este vorba despre un post de medic specialist în neurochirurgie pediatrică, un post de medic rezident anul VI specializat în chirurgie generală, un post pentru un medic primar specializat în medicină de laborator, un post pentru un medic specialist în boli infecţioase, patru posturi pentru medici specialişti în psihiatrie, un post pentru un medic specializat în psihiatrie pediatrică şi un post pentru un medic specializat în oncologie şi hematologie pediatrică. Înscrierile pentru concurs se fac la sediul unităţii pe strada Corneliu Coposu, nr. 12, până în data de 21 ianuarie 2019.

Tot în sistemul medical, Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea face, de asemenea, angajări. Posturile oferite sunt pentru brancardier, îngrijitoare, asistent medical (un post), asistent medical principal (cinci posturi), infirmiere (trei posturi) şi economist (un post). Dosarele de concurs se depun la Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea, str. Dunărea nr.3, până în 14 ianuarie 2019.

Oferta AJOFM Bihor

În baza de date a AJOFM Bihor se află în prezent nu mai puţin de 547 de oferte de angajare. Dintre acestea, 466 sunt în Oradea. Pentru persoanele cu studii superioare, oferta este de 64 de job-uri. Predomină anunţurile de angajare pentru ingineri de diferite specializări: producţie, construcţii, IT, calitate, proiectant, CNC, automatist, etc. Mai există oferte pentru kinetoterapeuţi, educatori, contabili, directori financiari, analişti vânzări, manager calitate, specialist în marketing, topograf, etc.

Pentru persoanele cu studii medii oferta este de 285 de locuri de muncă în meserii variate precum: agenţi de securitate, agenţi vânzări, ospătari, bucătari, barmani, confecţioneri îmbrăcăminte şi încălţăminte, contabili, dulgheri, electricieni, gestionari, lăcătuşi, instalatori, lucrători comerciali, operatori CNC, operatori producţie, sculeri matriţeri, şoferi, stivuitorişti, sudori, tâmplari, zidari, etc.

Oferta pentru persoanele necalificate este de 117 locuri de muncă: manipulanţi marfă, lucrători în bucătărie, la asamblarea pieselor, în construcţii, etc.

În judeţ, la Aleşd sunt disponibile 26 de locuri de muncă, la Beiuş – 18, la Marghita 16 şi la Salonta – 21.