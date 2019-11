Oferte pentru însoțitoare de bord și „work at home” la Târgul de Cariere Oradea

Aproximativ 30 de companii din domenii diverse și-au prezentat ofertele de angajare în fața bihorenilor, sâmbătă, 9 noiembrie, în cadrul Târgului de Cariere (TdC), care a avut loc la Era Shopping.

„Firmele prezente oferă circa 400 de locuri de muncă. Domeniile sunt variate: comerț, automotive, turism, IT, financiar, etc. Față de sezoanele trecute, am schimbat locația. Intrarea se face pe baza CV-ului sau pe baza aplicației eJobs, deoarece noi vrem să încurajăm oamenii să vină pregătiți să se angajeze. Cine nu are CV, îl ajutăm să își facă pe loc. E foarte ușor, când ai aplicația eJobs, să aplici pentru postul care te interesează”, a precizat Stanca Potra, responsabil PR TdC.

Oferte noi și variate

În premieră la TdC a participat Wizz Air, care recruta însoțitoare și însoțitori de bord. O altă companie, din domeniul IT, făcea recrutări pentru persoane care doreau să lucreze de acasă.

Domeniul consultanței financiare pe zona de pensii și sănătate a fost reprezentat la TdC de NN. „Toată lumea oferă același tip de job. Noi suntem unici. Suntem diferiți. Noi oferim oportunități de carieră și nu un job. Ceea ce oferim noi se poate face și part-time. Nu există nici limitări de vârstă. Trebuie doar anumite abilități. Oferim tot felul de traininguri. Poate nu învață în patru ani de facultate cât îi învățăm noi în șase luni”, ne-a declarat Maria Zlău, directorul Agenției NN Oradea.

Limbile străine erau cuvântul de ordine pentru majoritatea companiilor prezente la eveniment, semn că nu mai este destul să cunoști doar o meserie. Inginerii şi specializările tehnice erau printre cele mai ofertante meserii. La fel, oferta pentru şoferii de tir era destul de consistentă.