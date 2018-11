Ofertele Premium Used Cars pentru Black Friday: 23-30 Noiembrie! Stoc. Comandă. Garanție. Finanțare pe loc

Aflat în aceeași curte cu Opel West şi BMW Grup West Premium, pe Calea Clujului 300, noul showroom PREMIUM USED CARS oferă automobile rulate premium, cu garanţie extinsă de unul, doi sau trei ani, finanțare proprie sau la oricare alt finanţator partener și asigurare completă, din stoc sau la comandă. Maşinile se pot cumpăra şi pe Bitcoin prin partenerul NETOPIA – Mobilpay.

Ofertele actuale de Black Friday și condițiile de vânzare ale mașinilor rulate pot fi consultate pe www.premiumusedcars.ro

Vă așteptăm la alegerea următorului automobil rulat, sub motto-ul: “Calitate fără compromisuri și la cumpărarea unei maşini!”

Având în vedere că românii au un apetit crescut pentru mașinile rulate, echipa PREMIUM USED CARS propune alternativa la o mașina nouă, cu un buget mai prietenos. Oricine își dorește o mașină premium, dar nu și-ar permite un model nou, are acum ocazia de a o cumpara rulată, din stoc sau la comandă. În cazul în care clientul alege mașina din stocul existent, comanda se onorează pe loc, iar dacă mașina este adusă la comandă, perioada de livrare poate varia între 5 şi 12 zile lucrătoare. Apelând la echipa de consultanți PREMIUM USED CARS veți economisi timp și bani, pentru că nu va mai fi nevoie sa faceți deplasarea în străinatate după mașină sau să aveți alte cheltuieli legate de combustibil, cazare si masă, asigurări și numere provizorii, etc. Costul transportului de oriunde din Germania este de 500 Euro, suma pentru care mașina Dvs. este transportată la Oradea, direct la showroom, cu asigurare pe trailer, scutindu-vă de riscurile traficului intens prin Europa cu o mașină fără asigurare.

Poate cel mai mare avantaj al unei astfel de achiziții este garanția oferită. Pentru mașinile din stoc, garanția este inclusă, iar pentru cele aduse la comandă, garanția se face în schimbul unei sume agreate, pentru o perioadă de 6, 12 sau 24 de luni. Garanția pe o mașină poate fi activată până la rulajul de 170.000 km, iar reparațiile se vor efectua doar în service-urile autorizate Opel ş i BMW de pe platforma comună a Grupului West. Indiferent de marca mașinii cumpărate, specialiștii celor două service-uri vor efectua reparațiile sau lucrările de întreținere necesare. Cu o vastă experiență, dar şi cu o recunoaștere a calității la nivel internațional, inclusiv de către proprietarii unor mașini de colecție care se restaurează aici, putem spune că mașina Dvs. este pe mâini bune.

Ce se întâmplă în cazul în care nu dispuneți de toată suma necesară achiziției? Răspunsul este simplu. Puteți apela cu încredere la serviciul de finanțare propriu (inhouse) sau la oricare alt finanțator cu care colaborăm. Avansul minim cu care lucrăm este 10%, dar cu un avans de 25%, ratele Dvs. vor fi mai ușor de achitat si vor conține si asigurare CASCO pentru vehicul. În cazul unor evenimente neplăcute, beneficiați de tractare gratuită 24h/24, pe întreg teritoriul României.

PREMIUM USED CARS pune accentul pe transparență. Pentru fiecare mașină vândută, se lucrează pentru un profit de 5%, informație specificată și pe site. În plus, puteți fi liniștiți că întregul proces de vânzare-cumpărare se derulează în termeni legali, iar mașina pe care o cumpărați are un istoric cunoscut şi reprezintă o garanție că în momentul vânzării este impecabilă din punct de vedere tehnic şi optic. Urmărind această filosofie, PREMIUM USED CARS ținteste la un număr de 150 – 200 de mașini rulate vândute anual pe întreg teritoriul României.

Calea Clujului 300, Oradea. Telefon: 0359.420.420. www.premiumusedcars.ro Urmăriţi-ne pe Facebook, Youtube şi Instagram!

