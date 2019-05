Old School Speo la Runcuri

Pe platoul Runcuri din comuna Roşia, în perioada 1-5 mai a avut loc o întâlnire de suflet cu speologi români din ţară. Asociaţia Orizont Verde a organizat prima întâlnire Old School Speo care s-a dorit a fi o întâlnire între generaţii, cu ture de speologie dar şi poveşti mai noi şi mai vechi din subteran.

Au onorat invitaţia în jur de 40 de speologi, de la 20 de ani, la 60 plus, din Oradea, Ştei, Cluj, Timişoara, Hunedoara şi Craiova. În cele cinci zile s-au organizat ture de vizitare, explorare, cartare, şi ture foto în peşterile Ciur Ponor şi Meziad, şi în avene de pe platoul Răcaş, cu reprezentaţi din mai multe cluburi din ţară: Clubul de Speologie „Cristal” din Oradea, Clubul de Speologie „Speodava” din Ştei, Clubul de Speologie Politehnica din Cluj Napoca, Asociaţia Speologică „Prusik” Timişoara, Clubul Sporturilor Montane Hunedoara şi Clubul de Speologie „Vulcan” Craiova. De asemenea, s-au parcurs trasee turistice prin Cheile Albioarei sau Cheile Cuţilor.

„Am dorit să organizăm o primă ediţie Old School Speo, o întâlnire între generaţii în care, pe lângă turele de speologie, să existe şi un schimb de informaţii între speologii cu mulţi ani de experienţă în spate şi cei mai tineri intraţi în cluburi. S-au depănat amintiri, au vizitat şi explorat cot la cot cei tineri cu cei trecuţi de prima tinereţe, s-au împărtăşit experienţe interesante din viaţa de speolog. Noi sperăm ca acest Old School Speo să îl repetăm în fiecare an, aici, pe Platoul Runcuri”, spun organizatorii Angela Szabo şi Dezideriu Szabo.