ORA Jazz Festival, ediția a II-a

ORA Jazz Festival invită publicul iubitor de muzică la cea de-a II-a ediție a festivalului! ORA Jazz Festival 2019 se va desfășura în perioada 20 – 22 septembrie, într-unul dintre cele mai valoroase repere arhitectonice orădene – Sinagoga Neologă Sion. Asociația Culturală Mono și Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR) au pornit împreună un festival internațional de jazz anul trecut, prima ediție bucurându-se de aprecieri entuziaste din partea publicului.

Și anul acesta, ORA Jazz Festival are ca invitați muzicieni consacrați și stele în ascensiune ale jazzului internațional. Jakob Bro Trio, Nubya Garcia, Oláh Dezső Trio, Ilhan Erșahin & Oceanvs Orientalis, Mohamed Najem & Friends și Svante Henryson Quartet vor transforma pentru trei zile spațiul sinagogii într-o scenă muzicală efervescentă.

Diversitatea stilistică va fi marcă distinctivă și pentru această ediție: veți putea asculta jazz contemporan și piese de jazz american reinterpretate în stil scandinav, improvizații meșteșugite având la bază teme din muzica tradițională și fuzionând inspirat cu muzica electronică, aranjamente jazz ale unor lucrări de muzică clasică.

O parte din echipa ORA Jazz Festival are în palmares organizarea unuia dintre cele mai mari festivaluri europene de jazz, Gărâna Jazz Festival. Incluzând Oradea – un oraș cu istorie și cultură bogate, pe harta evenimentelor sale, echipa ORA Jazz Festival speră să aducă muzica jazz mai aproape de pasionați și, de la an la an, să câștige public nou.

Concertele vor începe de la ora 19:00. Prețul unui bilet pentru o zi este de 70 ron, iar al abonamentului pentru cele trei zile de festival 180 ron. Biletele și abonamentele se pot achiziționa online de pe www.bilete.ro sau înaintea începerii primului concert al zilei, de la intrare. Detalii despre festival: www.orajazzfestival.ro.