Oradea a dat startul curățeniei de primăvară

Curăţenia generală de primăvară organizată de Primăria Oradea împreună cu Operatorul serviciului de salubrizare RER va avea loc în perioada 06 martie-14 aprilie 2017.

În prima zi a acestei săptămâni a început campania de curăţenie de primăvară în Oradea. Organizatorii susţin că, au organizat curăţenia municipală astfel încât aceasta să ajute orădenii care obişnuiesc să îşi facă, înainte de sărbătorile pascale, curat prin gospodării.

„La fel ca în fiecare an, am gândit un program de curățenie eficient și am luat în considerare data Sărbătorilor Pascale, deoarece anterior acestei mari sărbători, orădenii, ca și restul românilor, au obiceiul de a face curățenie generală în locuințe. Astfel, am împărțit campania de curățenie în două etape: una care se va derula din 6 martie până pe 24 martie, iar cea de-a II-a etapă va începe în 27 martie și se va finaliza înainte de sărbătoarea Paștelui, respectiv pe 14 aprilie”, a transmis Mircea Stejerean – şeful Serviciului Lucrări și Servicii Publice din cadrul Primăriei Oradea.

Ca şi-n anii anteriori, în cadrul Campaniei curăţeniei generale de primăvară 2017 se colectează obiecte de uz casnic și gospodăresc (piese de mobilier, mochete, materiale textile, uşi, geamuri etc.), precum și deşeuri vegetale rezultate din igienizarea spațiilor verzi aferente gospodăriilor populaţiei și cvartalelor din zonele de locuit.

RER Ecologic Service SA are sarcina de a amplasa în zonele şi punctele stabilite, containere metalice pentru colectarea deşeurilor şi obiectelor de uz casnic şi gospodăresc.

Orădenii sunt îndemnaţi să folosească aceste containere fără a împăştia mizeria în jur:

„Cetăţenii Municipiului Oradea sunt rugaţi să depună deşeurile numai în containerele amplasate în acest scop, respectând perioadele Programului de curăţenie pentru fiecare zonă, în funcție de adresa de domiciliu. Este strict interzisă depozitarea deșeurilor pe domeniul public lângă containere, lângă incintele metalice pentru recipienții destinați deșeurilor municipale sau în alte locații”, transmite Municipalitatea printr-un comunicat de presă.

Găsiţi anexate graficele de colectare a deşeurilor în cadrul curăţeniei generale de primăvară 2017 pe străzi şi perimetre.