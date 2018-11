Oradea, capitala europeană a Leadershipului şi HR-ului

În perioada 22-23 noiembrie 2018, se va desfășura, la Oradea, Conferința Internațională Thomas – Innovation in People Management, eveniment aniversar găzduit de Hotel Ramada Oradea și prilejuit de împlinirea a 20 de ani de Thomas International în România. Experți internaționali și lideri ai mediului de afaceri românesc vor împărtăși cu cei 120 de participanți din țară și din străinătate informații privind cele mai recente tendințe și soluții care asigură succesul în managementul forței de muncă. Printre subiectele dezbătute se vor afla integrarea Big Data în HR, era digitală în management, managementul frustrării și al lucrului sub presiune, cum aduci inovația în companie prin implicarea oamenilor ș.a.

„Am decis să dedicăm aniversării a 20 de ani de prezență a Thomas International în România prima Conferința Internațională Thomas – Inovare în Conducerea Oamenilor, pentru a le mulțumi partenerilor noștri dar și pentru a marca o etapă de maturizare a managementului resurselor umane în România, generată inclusiv de efortul comun al liderilor care vor fi prezenți la Oradea. Avem clienți care însoțesc orice proces important din compania lor de evaluările Thomas: recrutarea pentru o poziție importantă, retenția talentelor, managementul unei situații de criză sau de schimbare. Aleg să ia decizii bazate pe profile comportamentale pentru că le oferă o perspectivă obiectivă a contextului dat. Fiecare om performează diferit în funcție de situație și de trăsăturile lui unice de personalitate și credem că am ajuns în România la rafinamentul necesar pentru a ne asuma acest lucru, ca lideri, și a înțelege necesitatea de a avea utiliza instrumentele care să ne ofere explicații și soluții obiective”, a precizat Sorina Bradea, managing partner, Thomas România.

De top

articipanții așteptați la Conferința Internațională Thomas, antreprenori, manageri de top, specialiști HR, consultanți și trainer, provin din mari companii naționale și internaționale, din domeniul IT, producție și servicii. Printre speakerii pregătiți să aducă la Oradea concepte de ultimă oră vehiculate în plan european cu privire la domeniul HR se numără Per Falck, Founder & CEO, Thomas International Sweden, Eduard Lopez, General Manager, Teknia Oradea, Adrian Cioroianu, antreprenor și fondator AC Knowledge, Sorina Bradea, Managing Partner, Thomas România, Gabriela Zancu, HR Manager and Learning&Development Manager Autoliv, Cristian Giuglea Director Talent Management Veoneer.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate și rezultatele unui studiu dedicat caracteristicilor femeilor de afaceri care dețin poziții de lideri, realizat la nivelul a șase țări din Europa.

„Dorim de asemenea să conştientizăm managerii că nu este rolul HR-ului să conducă oamenii Rolul HR-ului este să aducă rersursa umană şi să creeze cadrul. Acesta dezvoltă politici, crează programe aduce în organizaţie tot felul de sisteme de lucru, dar cei care le folosesc trebuie să fie managerii”, a conchis Sorina Bradea.

Evaluări

Evaluările realizate de Thomas România arată că, în anul 2017, profilul celor mai căutați angajați poate fi descris ca acela al unei persoane orientate spre rezultate, cu ințiativă, adaptabilă, organizată, flexibilă, care acceptă schimbarea, este hard worker și un bun comunicator. Pozițiile pentru care angajatorii români și-au dorit cel mai mult să facă evaluări au fost cele de sales manager, program manager, team leader și project manager.