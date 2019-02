Oradea Civică se disculpă: Am mers acolo strict să punem niște întrebări

„Am văzut că în presă au apărut declarații ale celor de la ALDE, ale domnului Tăriceanu, cum că noi suntem necivilizați, că am mers să facem scandal acolo, și așa mai departe. Ne-am dus acolo ca niște cetățeni liberi ce suntem încă, ca să punem niște întrebări unui ales al poporului cu privire la chestiuni care – zic eu – țin de interesul public”, susține președintele platformei Oradea Civică, Sebastian Duma.

Acesta, împreună cu colegul său, Cosmin Bursașiu, susțin că au dorit să îl întrebe pe Tăriceanu ce se întâmplă cu dosarul care trenează din decembrie 2018, în comisia juridică a Senatului. DNA solicită ridicarea imunității parlamentare a lui Călin Popescu-Tăriceanu pentru a putea începe urmărirea penală față de acesta în dosarul în care este acuzat că ar fi luat o șpagă de 800.000 de euro, în perioada în care era prim-ministru al României.

„Acea cerere trimisă de DNA zace acolo, în comisia juridică a Senatului, de trei luni, sub pretextul că trebuie studiat dosarul. Sunt 17 volume în acel dosar și mii de pagini. Oamenii aceia, majoritatea dintre ei, nu au studii de Drept. Practic, se substituie judecătorilor. Haideți, atunci, să desființăm instanțele de judecată din țară și parchetele, și tot sistemul judiciar, și să mergem să ne judece tovarășii din Parlament”, a tunat Sebastian Duma.

Îl acuză că fuge

În completarea sa, Cosmin Bursașiu a întrebat de ce liderul Senatului României fuge de justiție.

„Este o altă întrebare pe care am fi dorit să i-o adresăm domnului Tăriceanu. Ar putea singur să renunțe la imunitatea parlamentară și să se pună la dispoziția organelor de cercetare penală și a judecătorilor. Nu procurorii îl judecă pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu, așa cum niciun cetățean nu este judecat de procurori”, a spus Cosmin Bursașiu.

De ce au strigat

„Cei de la Hilton ne-au acuzat că am mers acolo să facem scandal. Ne cerem scuze, dar noi am mers acolo strict pentru că doream a pune niște întrebări președintelui Senatului, și nu am avut o altă ocazie. Politicienii români de rang înalt, cei de la putere, s-au izolat în spatele unor ziduri impenetrabile.

Practic, nu ai cum să ajungi la ei. Cetățeanul de rând nu mai are cum să ajungă la acești oameni, ca să le pună o întrebare. Dar nu am fost primiți, a trebuit să le strigăm din spatele unei uși închise. Între timp am fost bruscați, scoși cu violență din anticameră. Întregul staff managerial s-a comportat ca și cum ar fi membri ai ALDE, ceea ce este total inacceptabil. Lucrez în industria ospitalității de 27 de ani, dar vă spun că pentru ceea ce au făcut ei acolo ar merita să fie concediați”, a mai adăugat Sebastian Duma.