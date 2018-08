Oradea din cabrio: OTL introduce o cursă circuit turistic

OTL SA și-a completat parcul auto cu un autobuz cabrio, Iveco Mango2, din 2008, adus din Norvegia. Autobuzul a ajuns în Oradea duminică seara și OTL a început formalitățile pentru ca aceasta să ajungă în exploatare în maxim două săptămâni.

„Luni am fost cu el la RAR și urmează să primim datele de identitate ale mașinii și să facem și celelalte demersuri pentru înscrierea în circulație”, spune directorul Mircea Pop.

Nu a fost stabilit, încă, un traseu al cursei turistice, Pop zice că acesta se va decide împreună cu Primăria și Agenția pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune. Va cuprinde, cu siguranță, toate bisericile importante din oraș, obiectivele cele mai cunoscute și apreciate. Cursa se va face cu viteză redusă, astfel încât crainicii să poată oferi informații cât mai complete despre clădirile monument aflate pe traseu.

De asemenea, nu s-a stabilit încă un cost al biletului – marjele între care s-ar putea situa sunt de 25 de lei până la 60 euro, biletele pe 48 de ore. În acest interval, titularul biletului poate folosi cursa specială cât dorește, urcând și coborând după preferințe.

Durata unei curse este estimată la 15-20 de km, OTL propune introducerea a șase curse pe zi. Autobuzul a costat 67.000 euro, este second-hand și a funcționat, până în această primăvară, în Oslo. Are 33 de locuri pe scaune plus locul ghidului. Este dotat cu sistem de traducere în germană, engleză, franceză și maghiară, în prețul biletului va fi inclus și pretul unei perechi de căști de unică folosință. Mașina are 740.000 km.