Oradea – Felix, cu tramvaiul pe calea ferată

În curând, de la Oradea s-ar putea ajunge la Băile Felix pe calea ferată. Nu cu trenul, ci cu tramvaiul. Conducerea OTL are printre planurile de viitor reabilitarea căii ferate dintre Oradea și Băile Felix, pe care ar putea fi introduse tramvaie.

Este o idee mai veche a celor care au condus regia de transport local de-a lungul timpului. Chiar și pe vremea lui Nicolae Ceaușescu se discuta despre o astfel de variantă de călătorie.

„Este o linie de cale ferată spre Băile Felix și una spre Cheresig. Dacă am reuși să le includem în transportul public ar fi excelent. Suntem bucuroși că luni s-a făcut un anunț pentru acea subtraversare pe sub calea ferată pe Meșteșugarilor. Noi am propus mai demult o subtraversare în zona capătului liniei 2 de tramvai, să ajungem spre Sântandrei.

Vom găsi o modalitate să trecem acele linii de cale ferată cu liniile noastre de tramvai. Lucrăm şi pentru a mai adăuga linii de tramvai spre Episcopia şi Ungaria”, a precizat Viorel Pop, directorul general al OTL. Viceprimarul Mircea Mălan a declarat că acesta este un deziderat al OTL şi trebuie găsite fonduri pentru finanţarea acestor idei.