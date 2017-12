Oradea, gazda unei semifinale Eurovision

Apreciată de juriu, orădeanca Jessie Baneş crede în şansa sa de a ajunge chiar şi în marea finală. Ea a intrat în concurs cu o melodie care poartă semnătura unor compozitori norvegieni.



„Nu era deloc în planul meu să particip la preselecţia Eurovision anul acesta, totul s-a întamplat în ultimul moment. Am primit o piesă de la compozitori norvegieni, si am zis sa ma inscriu la preselecţie fiindcă nu am nimic de pierdut, ci din contră, doar de caştigat experienţă! Este ceva deosebit ceea am simţit pe scena Eurovision la prima preselecţie care a avut loc marţi, 19 decembrie la sediul TVR din Bucureşti. Pot să spun că am avut emoţii, dar au fost constructive. Am avut alaturi de mine pe scenă şi două dansatoare, iar ţinuta pe care am purtat-o a fost special făcută pentru mine, pentru acest eveniment special, de catre creatoarea Ștefania Pătcaș. La finalul piesei am fost aplaudată puternic de public şi laudată de catre cei din juriu pentru prestaţia mea.S-au inscris in concurs 76 de interpreti, iar după această preselecţie vor trece mai departe doar 60, urmând ca semifinalele să se desfasoare în 6 oraşe din ţară, printre care şi Oradea. Finala va avea loc la Bucureşti. În data de 22 decembrie voi fi anunţată dacă piesa mea a trecut în semifinale, şi sper sa pot să ajung cât mai departe, cine ştie de ce nu şi în marea finala?”, a declarat Jessie Beneş.

Finala Selecţiei Naţionale constă în organizarea unui spectacol care se va transmite în direct, în data de 25 februarie 2018.