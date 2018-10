Oradea, musai low-cost!

Atacul lui Bolojan vine în contextul în care, în urmă cu câteva zile conducerea CJ Bihor a anunțat, mândră, parteneriatul cu Tarom pentru reluarea zborurilor externe de la Oradea, spre Spania și Italia.

Sigur că atacul liberalului Bolojan are o tentă politică clară, mai cu seamă atunci când ironizează desemnarea fostului șef de la Zoo, udemeristul Bimbo, la șefia CA al Aeroportului. Edilul-șef al Oradiei nu are ceva împotriva Tarom, însă vrea neapărat curse externe low-cost. Ceea ce un operator aerian de linie, precum Tarom, nu prea poate livra, când aterizează pe aeroporturile mari ale Europei.

De altfel, directorul general Tarom, Wolff, a și anunțat că un bilet dus-întors între Oradea și Barcelona va sări bine de 100 de euro. Adio, așadar zborurilor până în 50 de euro dus-întors pe care le oferea Ryanair spre Girona. La care, ce-i drept, se adăuga un transfer spre metropolă destul de piperat.

Bolojan vrea zboruri low-cost către un oraș care nu-și permite să zboare decât low-cost. Cu excepțiile de rigoare. Ceea ce uită, însă, primarul Bolojan este că însăși administrația sa nu mai e de multă vreme low-cost pentru buzunarul orădeanului, care simte zi de zi vânătoarea de amenzi, taxe și suprataxe de tot soiul, tot mai diversificate.

Dincolo, însă, de acest aspect iritant, Bolojan are dreptate. Oradea are nevoie de low-cost ca de aer! Ryanair a reușit să-și umple avioanele de la Oradea doar cu prețuri atractive pentru toate buzunarele. Chiar și așa, irlandezii au plecat! S-au dus la Cluj, chit că acolo vor avea o concurență infinit mai mare. Însă potențialul financiar al călătorilor este incomparabil, în capitala IT a Ardealului: că vorbim despre consumul din aeronavă, opțiunile și extraopțiunile de priority boarding și bagaje, transferul cu mașina, ori variantele de cazare oferite de Ryanair. Toate acestea fac diferența, dincolo de gradul de încărcare al aeronavei.

Directorul general al Tarom a subliniat deja că prezența Tarom la Oradea va depinde doar de rentabilitate. Însă compania de stat are un handicap major față de concurența străină low-cost: Tarom nu își permite să practice politici de eliminare de pe piață a concurenței, prin prețuri de dumping și nici nu are soft-urile necesare, pentru a oferi călătorilor săi variante de opțiuni și, implicit, de preț. Prin urmare, cel puțin până la anul, dacă vom dori să călătorim de la Oradea la Roma, cu Tarom, că vrem, că nu vrem, bagajul de cală îl vom plăti, cu vârf și îndesat. Pentru că e oricum inclus în preț!

Discuția deschisă de primarul Bolojan, privind disponibilitatea Primăriei sale de a subvenționa cursele din banii orașului, cu condiția ca Primăria să fie acceptată acționar la Aeroport, este un cartof fierbinte care arde deja palmele lui Pasztor și Mang. Iar cartoful va putea fi răcit abia după ce de la Oradea se va putea călători la prețurile practicate de companii precum Ryanair sau Wizz Air.

Așa e, orădeanul are nevoie de low-cost. Cu atât mai mult cu cât orașul și evenimentele din Centrul său nu mai sunt low-cost pentru buzunarul său, de o bună bucată de vreme.