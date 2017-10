Oradea paralizată: grevă spontană la OTL

Oamenii se află în fața sediului OTL, în așteptarea unei soluții favorabile în negocierile pe care le poartă cu conducerea pentru condiții mai bune de lucru și pentru creșteri salariale.

”Pe mine primarul Bolojan m-a sunat să îmi spună că oamenii sunt în grevă”, ne-a declarat liderul sindical Virgil Mânz, insistând că mișcarea de protest e spontană.

Mânz spune că protestarii nu au stabilit o oră la care să reia lucrul ”oamenii au zis că nu pleacă până nu venim cu rezultate ale negocierilor acceptabile. Am cerut creșteri salariale și ni s-a propus o creștere cu 2%, un procent de mizerie. În plus, mai avem și zile tăiate de la concedii, în anumite condiții. Iar condițiile de muncă sunt zero. De zeci de ani lucrez aici, tot cerem și vorbim cu pereții”, spune Mânz.