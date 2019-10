Oradea, reper pe harta marketingului digital

Oradea devine un reper tot mai important când este vorba despre IT, despre marketing on line şi despre digitalizare. Pentru al treilea an consecutiv, conferinţa Digital Days, cea mai importantă conferinţă despre marketing digital din Transilvania, va fi organizată în municipiul de pe Crişul Repede.

Specialişti renumiţi în domeniul îi vor învăţa pe participanţii la Digital Days 2019, care va avea loc la Opera Events în 25 şi 26 octombrie, cum să-şi promoveze afacerile on line.

Vorbim despre vloggerul Mircea Bravo şi despre clipurile sale comice care i-au adus milioane de vizualizări. Vorbim despre gojdistul Tudor Galos, Senior Business Consultant de renume naţional şi internaţional. Vorbim despre un alt cunoscut orădean care se bucură de un renume naţional şi internaţional – Sebastian Văduva – Director of The Griffits School of Management & IT. Nu în ultimul rând, vorbim despre Elena Badea – Managing Partner Valoria, unul dintre iniţiatorii evenimentului.

Alţi speakeri importanţi ce se regăsesc pe agenda conferinţei sunt: Claudia Gheorghiu – Coordonator Comunicare Profi Romania Food, Alexandru Negrea – Social Media Marketing Expert, Alexandra Cernian – Proffesor, Trainer & Senior Consultant, Nansi Lungu – Behavior Analist Bitdefender şi Sorin Sfetcu – SEED Manager @ Google.

Cea mai importantă conferință de marketing digital din Transilvania, Digital Days 2019, va avea loc vineri și sâmbătă, 25 și 26 octombrie, la Oradea. Evenimentul este organizat de către agenţia de marketing digital Brandup Media, la Opera Events.

„Conferinţa Digital Days a luat naştere în toamna anului 2017, ca răspuns la un trend în continuă creştere şi dezvoltare: digitalizarea. Scopul conferinţei este de a aduce împreună, în primul rând, specialişti în marketing digital şi entuziaşti sau profesionişti din acest domeniu, pentru a împărtăşi cele mai bune idei, practici, inovaţii şi strategii, menite să le ofere progres şi dezvoltare în diversele domenii de activitate în care aceştia operează”, a declarat David Achim, fondator şi CEO al Brandup Media.

David Achim a avut prima tangenţă cu domeniul marketing-ului în anul întâi de facultate, când în timpul unui program de internship la o companie locală, a încercat să creeze un plan de marketing bazat pe analiza de piaţă, făcută „la firul ierbii”. „A fost primul moment în care am gustat din ce înseamnă marketingul. A fost o experienţă foarte interesantă, mai ales că încă nu studiasem în facultate metodologiile pe care le-am folosit. Totul a fost realizat pornind de la nevoia şi obiectivele companiei”, se destăinuie fondatorul Brandup Media.

Acesta spune că a ales Oradea în detrimentul Clujului fiind din Aleşd, soţia fiind tot din Bihor. „Dincolo de acest aspect, chiar iubim Oradea, ne mândrim cu Oradea. Este un oraş mult mai liniştit şi cu o calitate a vieţii mai ridicată, şi, de asemenea, am avut mai multe oportunităţi de business şi networking pe care le-am putut fructifica la început. Printre acestea se numără şi spaţiul de coworking foarte accesibil al celor de la Oradea Tech Hub”, precizează David Achim.

Ideea organizării Conferinţei Digital Days i-a venit în primăvara anului 2017, împreună cu Elena Badea (Managing Partner Valoria), partener în acest proiect. „Atunci am sesizat oportunitatea unei conferinţe care să strângă comunitatea omenilor de marketing, să ne ajute să creştem împreună, şi, de asemenea, să fie un catalizator de educare a oamenilor de business în ale marketingului, în mod special digital”, susţine specialistul.

Speakeri renumiţi

Digital Days 2019 va aduce în fața participanților o serie de speakeri și subiecte care să îi inspire la noi tactici, strategii și bune practici pe care să le implementeze imediat în promovarea afacerii și inițiativelor la care lucrează. Astfel, pe agenda evenimentului se regăsesc nume precum: Claudia Gheorghiu – Coordonator Comunicare Profi Romania Food, Alexandru Negrea – Social Media Marketing Expert, Alexandra Cernian – Proffesor, Trainer & Senior Consultant, Mircea Bravo – Vlogger, Nansi Lungu – Behavior Analist Bitdefender, Sorin Sfetcu – SEED Manager @ Google, Sebastian Văduva – Director of The Griffits School of Management & IT, Elena Badea – Managing Partner Valoria și Tudor Galos – Senior Business Consultant.