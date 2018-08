Oradea Summer Film continuă cu Zilele Filmului Est-European

Ediția 2018 a Oradea Summer Film continuă în Parcul Cetății Oradea până în data de 26 august și aduce în atenția cinefililor și iubitorilor de activități în aer liber cele mai noi filme, concerte live și filme de animație pentru copii, într-o mizanscenă cu beculețe și hamace, sub cerul liber. Desigur, berea rece, popcorn-ul, vata pe băț și înghețata au și ele o zonă special dedicată.

În cazul unor avertizări meteo de vreme nefavorabilă, proiecțiile programate pentru serile în cauză se vor anula. Informația va fi transmisă pe pagina de Facebook Oradea Summer Film, precum și în evenimentul dedicat Oradea Summer Film 2018.

Elementul de noutate al acestei ediții Oradea Summer Film constă în faptul că toate filmele care sunt proiectate, în număr de 19, sunt filme de autor, nominalizate sau câștigătoare la festivaluri de film renumite: Oscar, Cannes, Berlin, Sundance, IDFA Amsterdam, Rotterdam, Toronto.

Programul festivalului a fost structurat tematic, fiecare din cele 4 weekend-uri având propriul specific. Așadar, în weekendul care urmează au loc Zilele Filmului Est-European (9-12 august). Azi va rula filmul ucrainean „The distant barking of dogs (2017), mâine, 10 august, se va putea vedea filmul sârbesc „The other side of everything” (2017), ambele de la ora 21:00. Sâmbătă, 11 august, seara va debuta la ora 20:00 cu concertul Tarafului din Caliu, şi va continua de la ora 21:00 cu filmul bulgar „The good postman” (2016). Weekendul se va încheia cu filmul maghiar de duminică, 12 august, intitulat „On body and soul”

ZILELE FILMULUI EST-EUROPEAN, 9-12 AUGUST 2018

JOI – 9 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE DISTANT BARKING OF DOGS, 2017, Ucraina

VINERI – 10 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE OTHER SIDE OF EVERYTHING, 2017, Serbia

SÂMBĂTĂ – 11 AUGUST 2018, ora 20:00 – Concert: TARAF DE CALIU, ora 20:00 – Film: THE GOOD POSTMAN, 2016, Bulgaria, ora 21:00

DUMINICĂ – 12 AUGUST 2018, ora 21:00 – ON BODY AND SOUL, 2017, Ungaria