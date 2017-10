Oradea, un oraş al comorilor arhitecturale

Muzeul Ţării Crişurilor a găzduit ultimul vernisaj expozițional în sediul din Palatul Baroc. Astfel, vineri, 20 octombrie, la ora 14:00, a avut loc vernisajul expoziţiei Patrimoniu arhitectural local – „Oradea, un oraş al comorilor”, din cadrul proiectului cu acelaşi nume. Proiectul apaține Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” din Oradea, iar Muzeul Ţării Crişurilor este partener principal în cadrul acestuia.

„Proiectul a fost finanțat de Consiliul Județean Bihor. Astfel, în luna mai am primit finanțarea, iar la finele lui septembrie am început activitățile. În acest proiect au participat elevi de la 7 școli din Oradea și una din Aleșd. Propriu-zis am mers cu copiii în centrul orașului să vedem clădirile din zonă și stilurile arhitecturale carcteristice. Pe baza acestor elemente informative și a fotografiilor relizate copii au conceput în maiera și viziunea lor persoanlă o soluție (o rezolvare) unică arhitecturii orădene.

O a doua activitate a avut loc la Bălnaca, unde în două zile elevii au realizat lucrările. Copii au fost susținuți, sfătuiți și impulsionați de profesori în realizarea lucrărilor. Prin aceast proiect am dorit să arăt copiilor o altă fațetă a orașului, pentru ca ei să-l iubescă și mai mult, să redescopere Oradea și să-l privească cu alți ochi”, a precizat Violeta Jăhăleanu, profesor de educație plastică la Școala Gimnazială „Avram Inacu” din Oradea și coordonatorea proiectului.

Lucrările expuse aparţin elevilor de la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, Şcoala Gimnazială Nr. 16, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și Şcoala Gimnazială Nr. 11 (toate din Oradea) și Liceul Teoretic „Constantin Şerban” din Aleşd – partenere în acest proiect.

Diplome și o sală expo pentru elevi

Înainte de a se deschide vernisajul, cele mai bune lucrări au fost premiate cu diplome. Acestea au fost acordate atât elevului care a relizat lucrarea cât și profesorului coordonator. Mai mult, elevii și profesorii prezenți la vernisaj au aflat în premieră că la noul sediu al Muzeului vor avea o sală dedicată expunerii lucrărilor elevilor orădeni, dar și a celor din județ.

Anunțul a fost făcut de Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor. „Având în vedere că această expoziție este ultima pe care Muzeul o găzduiește aici (Palatul Baroc – n.r.) doresc să vă aduc la cunoștință, ca o noutate, faptul că la sediul nou veți avea la dispoziție o sala expozițională doar a voastră, a elevilor. Lucrările cele mai bune vor fi expuse în acea sală. Prin acest lucru dorim să promovăm tinerii talentați din județul nostru”, a afirmat Aurel Chiriac.

Expoziţia va fi la dispoziția vizitatorilor timp de o săptămînă, după care spaţiul expoziţional al Muzeului Ţării Crişurilor din Palatul Baroc va fi închis definitiv. , urmînd pregătirea etapei de transport a patrimoniului cultural în noul sediu (str. Armatei Române nr.1/A).

Pentru a putea vedea ultima expoziție organizată la Palatul Baroc, vizitatorii vor plăti 4 lei pentru un biliet (adulți), respectiv 2 lei (elevii, studenţii și pensionarii).