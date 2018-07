Orădean medaliat cu argint şi bronz pentru pizza creativă

După ce a început de jos, de la spălat vase, și a prins gustul de a face pizza la Oradea, Radu Moga și-a desăvârșit calificarea gătind câțiva ani în restaurantele din Italia. Medaliat cu argint și bronz la un concurs internațional de profil, pizzerul spune că este importantă interacțiunea cu clienții, iar mulțumirea acestora îi dă o satisfacție enormă.

Radu-Florin Moga, un tânăr de 29 de ani care deține o pizzerie în Oradea, a câștigat o medalie de bronz și una de argint la Campionatul Internațional de Pizza (ediția a VIII-a), desfășurat într-un restaurant din București. Radu a vrăjit juriul cu câteva rețete atipice cu ingrediente neobișnuite, precum mentă, cocos sau fulgi de migdale.

Campionatul a fost compus din mai multe probe – „pizza clasică”, „pizza alternativă” și „pizza creativă” și a reunit pizzeri din întreaga țară, dar și din străinătate. Juriul, compus din cei mai buni pizzeri din lume, a fost extrem de critic, fiind atent la toate detaliile (de la originalitatea rețetei până la tehnica de preparare și chiar la aspectul blatului).

„La categoria «pizza creativă» am folosit somon afumat, marinat, pancetta affumicata, bordură de cașcaval (în bordură nu am pus cașcaval, ci ricotta, amestecată cu piper alb, sare, mărar și roșii cherry). E o pizza pe care am încercat de mai multe ori să o fac, dar când am ajuns acolo am modificat-o total. Pizza trebuia să fie una orginală. La «pizza alternativă» am făcut o pizza din făină integrală. Am încercat să recreez pizza Margherita, folosind în loc de roșii, mozzarela și busuioc: cicolată albă, căpșuni și mentă. Practic, am încercat să am culorile alb, verde, roșu. În plus, am adăugat fulgi de migdale și drajeurile rum kokos”, a explicat Radu.

La categoria „pizza alternativă”, Radu a obținut medalia de argint, iar la „pizza creativă”, medalia de bronz. În plus, Radu a primit complimente din martea unor maeștri, iar acest feedback îl motivează mult.

„Am fost aproape de aur. Din grabă, cu emoții foarte mari, am sărit peste un pas, deși în aveam în minte. Știu unde am greșit și de ce nu am luat aurul. Nu știu de ce nu am participat și la «pizza clasică», e o pizza pe care o fac zi de zi. Poate aici aveam șanse să iau aurul. Sper ca la următoarea ediție să fiu eu câștigătorul campionatului”, a spus Radu.

Secrete

În opinia orădeanului, secretul unei pizza perfecte sunt: aluatul, sosul de roșii, mozzarella și… pasiunea. De asemenea, mai spune el, contează și dozajul ingredientelor care vin puse pe pizza, precum și calitatea produselor.

Pasiunea pentru gătit a lui Radu s-a născut de când era mic. Chiar dacă atunci nu știa de pizza, îi plăcea să-și ajute mama în bucătărie.

„Îmi plăcea să fac orez cu lapte. Ori cacao cu lapte. Din asta făceam zilnic. Făceam și ouă. Tot ce era simplu. Nu conta că o dădeam pe mama peste cap, tot ce-mi plăcea era să fiu în bucătărie. Nu eram eu încurajat să fac asta, dar… mama nu avea încotro”, a dezvăluit tânărul pizzer.

Acesta a început să facă pizza abia în anul 2006. Pe atunci lucra în construcții, însă la scurt timp i s-a propus să lucreze în bucătăria restaurantului Corsarul.

„Am acceptat. Inițial, am început la spălat vase – că așa se începe: de jos. După 3 luni, am învățat să fac pizza. Nu după mult timp am rămas singurul pizzer de acolo. Am continuat un an acolo, pe urmă am plecat în Italia”, și-a amintit Radu Moga.

În peninsulă, orădeanul a avut ghinionul să lucreze pentru un egiptean care, timp de două luni, nu l-a plătit. Pe urmă, și-a căutat de lucru la un patron italian. După doi ani, s-a stabilit în Brescia. Aici a început o altă aventură în găsirea unui loc de muncă. A bătut din poartă în poartă, la fiecare pizzerie, până când a fost acceptat.

„Auzisem că aici sunt salariile mult mai mari. Și așa a și fost. Doar că ajuns în Brescia, nu cunoșteam orașul, nu cunoșteam pe nimeni, nu cunoșteam nimic. Mi-am luat inima în dinți și am mers să-mi caut de lucru. Am parcat lângă o zonă plină de pizzerii. Am început să umblu din pizzerie în pizzerie, până când m-am pierdut. La urmă nu mi-am mai găsit mașina. Am început apoi să-mi caut mașina, orientându-mă după restaurantele și pizzeriile în care am intrat, până am ajuns la ea. În final, am fost angajat la două pizzerii. Am alergat între amândouă ca să-mi fac salariul mai mare”, a relatat tânărul.

Gusturi

Dorul de casă și de oamenii de aici a fost însă mai mare decât banii câștigați. Astfel că s-a întors în țară. Nu a rupt însă legătura cu patronii italieni. În fiecare sezon a mers să lucreze pe Lago di Garda. După ce s-a specializat în Italia, anul trecut, a revenit în Oradea, unde și-a deschis propria pizzerie. De atunci, participă la concursuri internaționale și încearcă să satisfacă gusturile clienților săi cu rețete învățate în patria acestui preparat.

„Lumea nu e deschisă spre chestii noi. În plus, românii preferă pizza mai încărcată, în timp ce italienii o vor «light». Lumea preferă să fie cu «de toate» sau să predomine un ingredient. Dar dacă predomină ceva, simți gustul acelui ceva. În schimb, dacă ai multe și pui puțin din fiecare, simți gustul la ce ai în gură. Clienții care au gustat din pizza mea, revin. Unora îmi permit să le propun gusturi noi, dar oamenii nu sunt foarte deschiși. În munca pe care o fac, pentru mine contează până la urmă interacțiunea cu clienții și plăcerea de a-i vedea mulțumiți. Aceasta îmi dă o satisfacție enormă”, a declarat Radu Moga.