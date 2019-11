Orădean medaliat la Campionatul Naţional al Belgiei

Pintilie a reprezentat clubul Gracie Jiu Jitsu Oostende şi a cucerit argintul la categoria 66 kg. bronzul la categoria masters.

„De cinci luni sunt stabilit in Belgia, dar am locuit în Olanda și am început să practic kickbox, MMA şi jiu-jitsu. Înainte de campionat m-am pregătit la Barcelona timp de două luni cu maestrul Robin Gracie fiul lui Helio Gracie, cel care a şi inventat jiu jitsu brazilian. În Oradea am făcut judo la Liberty cu profesorul Emil Morar”, ne-a declarat sportivul născut în Oradea pe 8 septembrie 1987.

Jiu-jitus brazilian este un sport de contact se bazează pe lupta la sol și care prin folosirea tehnicilor articulare și a strangulărilor îl forțează pe oponent să renunțe la luptă. Stilul a fost creat la începutul secolului 20 de către familia Gracie, în Brazilia.