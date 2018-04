Orădean, părintele unei aplicaţii care îi ajută pe americani să facă bani

Aplicația gândită de orădeanul Jan Lukacs este una de management al proiectului, de la planificare, la deadline-uri, dar e şi o aplicaţie de facturare, ajutându-i pe beneficiari să încaseze repede facturile.

În România, numărul utilizatorilor este irelevant. 4.000 de companii, cu zeci de mii de utilizatori din Statele Unite și Europa de Vest utilizează aplicaţia orădeanului. A crezut în succesul aplicaţiei sale deşi nimeni nu-l credita fiindcă dorea să se impună în lupta cu alte produse originale având ca „centru de comandă” un oraş de provincie din România-Oradea.

Paymo, un start-up înfiinţat în urmă cu un deceniu şi-a urmat drumul spre succes. Azi aplicaţia e folosită de 4.000 de firme din întreaga lume. Aplicaţia de 1,3 milioane de euro pe an s-a născut dintr-o necesitate personală a fondatorilor, aceea de a monitoriza timpul și de a fi mai productivi.

Orădeanul Jan Lukacs a explicat pentru startup.ro că aplicaţia se bazează mult pe ideea că productivitatea duce la mai multe venituri și a pornit de la nevoia de a contoriza timpul petrecut în dezvoltarea unui produs, mai ales că sunt industrii unde plata se face cu ora, așa cum e în IT.

„Este o aplicație folosită de peste 4.000 de companii în toată lumea. Am început în anii 2000 cu outsourcing. Făceam dezvoltare de site-uri web, dar și codare pentru aplicații desktop. Am reușit să creștem agenția până la afaceri de 200.000 de dolari pe an, însă am început să conștientizăm cât de limitat e business-ul, potențialul de creștere fiind liniar și legat organic de resursa umană.Modelul nostru era pe vânzarea orei de lucru, estimarea și urmărirea timpului era un element esențial pentru a avea succes și a fi profitabil ”, spune Jan Lukacs pentru start-up.ro.