Orădeanca Bianca Pop, ispită pe „Insula Iubirii”, susține că nu iese din casă fără 1000 de euro și este păzită de 20 de bodyguarzi

Bruneta sexy și-a anunțat fanii că o duce foarte bine, că și-a făcut numeroase operații estetice pentru a ajunge la look-ul dorit. Desemnată de Antena 1, într-un material realizat de Xtra Night Show, „cea mai bogată ispită” de pe „Insula Iubirii”, orădeanca a lăsat ușile deschise atât a apartamentului luat cu chirie într-un cartier rezidențial din București, dar și în viața ei.

„Eu nu ies din casă dacă n-am minim cash în poșetă 1000 euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum. Mă simt ca o boschetară fără 1000 euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât nu ies din casă”, a spus Bianca Pop în cadrul emisiunii.

Plecată de la vârsta de 19 ani de acasă, orădeanca în vârstă de 29 ani, spune că talentul și șmecheria sunt lucrurile cele mai importante care au ajutat-o în viață: Am plecat de acasă la 19 ani am cunoscut persoane care nu trebuia să le cunosc, am ajuns pe unde am ajuns, am urcat frumos pe o scăriţă, aşa, şi mi-au făcut talentul. Alo, doi-zece, doi-zece”, a adăugat aceasta.

Își face talente

Când e în oraș atât Bianca, cât și prietenul ei Ciprian Pian, unul dintre liderii unui clan interlop din București sunt însoțiți de bodyguarzi: „Am fost în **** cu domnul Ciprian și ne-am făcut talente cu șampanii, cu alea-alea, așa frumos (…) Eram cu vreo 40 de persoane, adică n-ai cum să te apropii de masa mea, știi?! (…) Cam 20 (bodyguarzi – n.red.) sunt mereu. Anturajele lui sunt foarte mari. Sunt securizată oriunde merg”.

Bianca se consideră un brand puternic având în vedere că tot ce a realizat a făcut pe forțe proprii, fără să-i dea nimeni nimic, tot pe seama „șmecherelii”: „Am luat şi eu bac-ul aşa frumos ca toată lumea, dar nu-mi place şcoala, cartea. Eu am alte chestii în plan: nebunia, viaţa, dar nu cartea. Cartea nu-i pentru mine”, a mai susținut tânăra.

Întrebată de unde are bani pentru toate, Bianca răspunde dezinvoltă că „o femeie șmecheră se descurcă”.

„Mă jigneşti, tată”

Bianca Pop a publicat o conversaţie în care un bărbat a abordat-o pe reţelele de socializare, din dorinţa de a petrece câteva ore alături de ea.

„Bună, ca să îţi pierzi câteva ore cu mine cam care ar fi preţul? Tot 1000 euro”, i-a scris individul. „100.000 euro”, i-a răspuns Bianca Pop, iar bărbatul a făcut o ultimă ofertă cu 2.000 de euro. „Ahahaha, mă jigneşti, tată’”, i-a răspuns focoasa brunetă.