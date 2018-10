Orădeanca Bianca Pop revine la „Insula iubirii”

Bruneta sexy și-a anunțat fanii că se va întoarce în emisiune și va putea fi văzută duminică, 07 octombrie, începând cu ora 20:00.

În noul sezon, din peste 1.500 de cupluri înscrise, au fost alese cinci cupluri pentru a-și testa iubirea între 12 ispite, 6 ispite masculine și 6 ispite feminine. Cu o turnură neașteptată, ultimul cuplu ajuns pe „Insula Iubirii”, Gabi și Andreea din Reșița, au părăsit show-ul TV după doar 72 de ore.

„După sezonul trei viața mea s-a schimbat în bine. Este plăcut să apari la TV, am avut multe contracte de imagine, după ce am apărut în emisiune. Acolo ai un rol, dar poţi să te simţi bine cu cineva. Din punct de vedere psihic mi-a fost greu la emisiune. Am primit mesaje de genul „vino, mă ocup eu de tot”, a spus Bianca Pop care se intitulează sexy și rea la Antena Stars.