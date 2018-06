Orădeancă în presa din Germania

„Orădeanca Miriam Abrudan a știut de la o vârstă fragedă că viața ei va fi sinonimă cu dansul, iar părinții săi au crezut în visul ei de copil și i-au pus aripi ori de câte ori adolescenta, acum în vârstă de 16 ani, a vrut să zboare spre imposibil. Și l-a atins. Și-a adjudecat patru titluri mondiale la show dance, la numai 14 ani a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase școli de dans din Germania, Palucca Hochschule für Tanz Dresden, și a înfipt steagul României în harta lumii aflată în incinta acestei instituții. Recent, a jucat într-un spectacol alături de dansatorul lui Cher și se pregătește să cucerească marile scene ale lumii”, se arată în ziarul de limbă română din Germania. Miriam nu a uitat să vorbească despre oamenii cărora le datorează ceea ce este astăzi, dar și despre visul ei.

„Există trei persoane cărora le datorez succesul meu. Cea mai importantă este Teodora-Elena Lazuran, prima mea profesoară, de la Academia de dans «Ars Nova». Am lucrat împreună timp de șapte ani și pot spune că nu m-a învățat doar să dansez, ci și cum să mă comport cu cei din jurul meu, dar și cu mine însămi. A fost un profesor sever, care știa cum să mă facă să strălucesc pe scenă. Dânsa mi-a dat Lumea Dansului!”, spune Miriam. Lista e continuată de coregraful Marian Grosu, cu care a lucrat la „Mario Dance Atelier”, iar a treia persoană e de la Palucca Hochschulle für Tanz Dresden, Juliana Sabino. „Unul dintre visurile mele este să ajung să dansez pe scenele din New York, și în următorul an am să fac tot posibilul pentru a da audiții la școli de balet renumite din America. Voi continua să cred în visul meu”, a spus Miriam.