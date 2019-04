Orădeanul Andrei Mitrașca, cursa de 48 de ore

Pilotului orădean Andrei Mitraşca are în portofoliu o cursă de succes la Mount Washington, dar și participări la cel mai periculos traseu de raliu de coastă din munţi: Pikes Peak, cunoscut ca „raliul către nori”. Acum Andrei Mitrașca a pornit în ceea ce numea „o cursă foarte ciudată!”

Andrei Mitrașca a intrat într-o cursă în care și-a propus să conducă 48 de ore continuu într-o campanie care spune „stop oboselii la volan”. Scopul pilotului orădean a fost de a trage un semnal de alarmă în privința efectelor pe care oboseala la volan le are asupra stării fizice a șoferilor. Test-experimentul al cărui „cobai” a fost pilotul Andrei Mitrașca a fost organizat de Academia Titi Aur.

Oboseala care afectează fizic șoferii reprezintă una dintre principalele cauze ale erorilor care duc la accidente pe șoselele din România. Starea pilotului Andrei Mitrașca a fost permanent analizată de o echipă de specialiști ai Clinicii Somnolog din București, ai centrului de cercetare CeMark din cadrul Universității ASE București, ai centrului Superfit și de medici ai Serviciului de Ambulanțe București – Ilfov. Aceasta după ce cursa a fost organizată astfel încât Andrei să fie în siguranță, fiind asistat de un copilot care putea prelua oricând controlul asupra mașinii.

Conform automarket.ro, Andrei Mitrașca în cazul testului „Cursa de 48h”, urma să oprească în una dintre aceste patru situații: „Când va considera că nu mai poate continua fizic, când instructorul însoțitor din dreapta va considera că șoferul nu mai poate continua în condiții de siguranță, când rezultatele la testele de reacție și percepție, pe care șofeul cobai le va face din două în două ore, vor arăta o capacitate insuficientă pentru a continua; când medicul specialist va considera că acesta nu mai poate continua cursa”.

Specialiștii au monitorizat mișcările oculare, numărul de clipiri, direcția în care acesta își îndreapta privirea, tensiunea arterială, bătăile inimii, precum și capacitățile de reacție și de percepție sau modificări psihologice.

Studiul a fost menit să indice ritmul în care scad capacitățile noastre pe măsură ce continuăm să conducem obosiți. „Chiar dacă majoritatea instructorilor implicați sunt sportivi, nu încercăm să doborâm vreun record, ci dimpotrivă, dorim să arătăm că oboseala nu iartă pe nimeni. Nici chiar pe cei antrenați, pe cei care conduc din plăcere”, spunea Andrei Mitrașcă înainte de cursă.

Studiile arată că, după doar două ore de condus, capacitatea de reacție și de atenție a conducătorului auto este diminuată semnificativ. Cu toate acestea, conducătorii auto se avântă adesea la drumuri lungi, fie că sunt în interes de serviciu sau în interes personal, nu rare fiind situațiile în care parcurg drumuri mai lungi de 16-18 ore de mers fără odihnă corespunzătoare. De asemenea, s-a constatat că vigilența conducătorilor auto scade vertiginos după doar 8 ore de condus și ajunge ca după 24 de ore de nesomn să scadă până la a fi similară cu cea a unui subiect aflat în stare de ebrietate. După 48 de ore, aceasta ajunge similară cu cea a unui subiect aflat în comă alcoolică. Andrei anticipa că nu va putea conduce 48 de ore, dar era hotărât să tragă de el pentru a oferi cât mai multe date de studiu. „Miza nu a fost să fim rapizi, nici să fim mai buni ca alții, ci să devenim cu toții conștienți de efectele foarte perfide ale oboselii. Să fim dispuși fără să ezităm să abandonăm «cursele» cu oboseala la volan”, explică Andrei.

„Cursa de 48h s-a încheiat după 36h. Primele semne că oboseală îmi afectează condusul mașinii au apărut după 13 ore. După 17 ore am avut primul moment de micro-ațipire la volan. După 24 ore de condus simțeam un clătinat pe picioare, iar dupa 36 ore am ațipit cu ochii deschiși. Testele au arătat că am fost tot timpul apt pentru condus, că degradarea atenției și a reflexelor este mică, însă oboseală și-a spus cuvântul tot mai greu până când nu am mai putut continua. Am intrat în “procedura” mea de curse, cu minimum de atenție pentru orice nu este important și maximum de concentrare pe atingerea scopului. Unii oameni sunt mai rezistenți, alții mai puțin rezistenți, nu pot să spun unde mă aflu eu pe aceasta scară dar este foarte clar că oboseala face și din cel mai capabil șofer o ghiulea gata de explozie”, a concluzionat Andrei Mitrașca.