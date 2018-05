Oradeanul Andrei Timoce, medalie de bronz la CN de Spada pentru Seniori!

A fost invins in semifinale de Alin Sbircia (CSU Craiova), care a si castigat competitia. In 2017 a obtinut tot bronzul.

Kristof Bagdan, medaliatul cu bronz la CN de Sperante 2017 si Sebastian Vlad Naghi de la LPS Bihorul Oradea s-au clasat pe locurile 40 si 44. Kristof va implini 16 ani, iar Sebastian Vlad va implini 14 ani. E o experienta buna pentru ei. Ambii sunt antrenati de Nicolae Ille.

In Superliga pe echipe, Timoce s-a clasat pe locul 2 cu echipa CS Dinamo Bucuresti (TIMOCE Andrei, BAZAVAN Dorin, DABIJA Adrian, MARINHGER Josef). 8 echipe au fost inscrise in concurs, care s-au intrecut in sistemul “fiecare cu fiecare”. CSM Satu Mare a castigat competitia.



In trecut Timoce are mai multe titluri de campion cu echipa CSM Oradea si medalia de argint la Cupa Campionilor Europeni din 2007 cu echipa Crisul Oradea. Timoce are mai multe participari la Campionatele Mondiale si Europene de Seniori. A fost crescut si format la Oradea de catre antrenorul Nicolae Ille.