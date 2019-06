Orădeanul care a acaparat toate finalele

După ce în urmă cu două săptămâni oficia la a patra finală de Champions League, la „super final” World League de la Belgrad Alexandrescu şi-a trecut în palmares a şasea finală a competiţiei care în acest an s-a desfăşurat la Belgrad. Cel mai bun arbitru de polo din lume a făcut cuplu la finala Serbia – Croaţia cu grecul Georgios Stavridis.

În faţa a 3.000 de spectatori prezenţi în aer liber la „Sports Center Tašmajdan”, Serbia a învins cu 12-11 (1-3, 5-2, 1-3, 5-3) şi şi-a adjudecat premiul de 100.000 de dolari dar şi prezenţa la Jocurile Olimpice de la Tokio 2020. Din lotul sârbilor a făcut parte și fostul portar de la CSM Digi Oradea Gojko Pjetlovic.

Interesant amănuntul că cele două echipe s-au mai întâlnit şi în grupă, joc arbitrat de Adrian Alexandrescu şi rusul Arcadiy Voevodin, sârbii câştigând şi atunci cu 11-10.

Arbitraj video

În afara duelurilor sârbo-croate în grupe Alexandrescu a mai condus meciurile Spania – Japonia 18-10, „sferturi” Serbia – Canada 20-5 şi semifinala Serbia – Australia 16-11. „Super Final” a consemnat o premieră, fiind utilizat sistemul video pentru validarea sau invalidarea golurilor, dar şi descoperirea unor eventuale brutalităţi. „A fost o finală extraordinar de frumoasă, spectaculoasă cu răsturnări de situaţie, cum rar am văzut şi arbitrat. Un meci în care cei 3000 de spectatori au refuzat să plece din tribună în ultimele 20 de minute când a plouat torenţial, iar noi (n.r. – arbitri) am fost efectiv uzi până la piele. Ne-am încăpăţânat să nu întrerupem un meci aşa de spectaculos. Un public cum doar în Ungaria, Croaţia sau Serbia poţi vedea. A câştigat echipa pregătită psihic mai bine, care a avut şi susţinerea publicului. Sunt bucuros că am fost apreciat încă o dată de forurile care ne conduc”, ne-a declarat Alexandrescu.

Golgheter de la CSM Digi

Finalul jocului a fost perturbat de o ploaie torenţială violentă, astfel că festivitatea de premiere s-a mutat în piscina interioară.

Sârbul Filip Filipovic a fost desemnat MVP-ul turneului, croatul Marko Bijac – cel mai bun portar, în timp ce japonezul Inaba Yusuke de la CSM Digi Oradea a devenit golgheterul World League cu cele 26 de goluri marcate.

În finala mică, Australia a învins Spania cu 11-10, meci în care s-a produs o premieră, portarul spaniol David Lopez reuşind să marcheze un gol de la mijlocul terenului. Pentru locurile 5-6 Ungaria – Japonia 15-13, iar pentru locurile 7-8 Kazakhstan – Canada 17-16, după lovituri de departajare.

Cele opt echipe au împărţit suma de 345.000 de dolari.