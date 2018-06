Orădeanul Emil Rengle a câștigat premiul cel mare la Românii au Talent!

11 concurenți s-au întrecut pentru premiul cel mare, în valoare de 120.000 de euro. Emil Rengle a impresionat din nou juriul și spectatorii și și-a adjudecat premiul cel mare și încă 10.000 de euro pentru Premiul de Originalitate.

Momentul lui EMIL RENGLE a impresionat o tara intreaga si a primit cel mai mare numar de voturi din partea telespectatorilor, precum si multe laude din partea juriului.

Pe locul 3 publicul a ales-o pe Alla, locul 2 a fost ocupat de Bianca Badea.

A luat premiul in ziua in care se implineau 20 de ani de cand a pasit in sla de dans. „Astăzi se împlinesc 20 de ani de când am pășit pentru prima dată în viața mea pe o scenă… Anii au trecut, eu am crescut și copilul acesta a devenit un copil mai mare. Un copil care pe drum a adunat în sufletul lui multe frici, emoții de nesiguranță, supărări nespuse dar care a învățat că dragostea învinge mereu!

Astăzi oameni buni, sufletul meu este al vostru și vi-l așez pe scena de la Românii Au Talent. Să fie cum vrea cel care a vrut să fie cum e și până acum”.

Trei lucruri pe care le face Emil Rengle in fiecare zi, declaratie pentru ProTV>„Incep ziua cu o meditatie de recunostinta. Nu ma dau jos din pat si nu verific mail-urile sau Instagram-ul pana nu fac asta. M-am autodisciplinat si am lucrat mult cu mine pana cand acest lucru a devenit ceva natural. Sunt perioade aglomerate si e foarte important sa am acest moment in care sa imi pun ordine in ganduri, sa ma adun si sa ma pregatesc pentru o zi plina. Un alt lucru pe care il fac este sa beau o ceasca de apa fierbinte si sa savurez un mic dejun nutritiv. Apoi imi fac o lista cu trei prioritati pe ziua respectiva si incerc sa ma tin de ele”, a spus dansatorul de la Romanii au talent.

Vezi VIDEO aici