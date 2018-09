Orădeanul Raul Sînza, unul dintre cei mai buni ciclişti români ai momentului, a fost lovit de o mașină

Din primele informații se pare că tânărul circula pe bicicletă când a fost lovit de o mașină care ieșea din parcare și a fost proiectat pe liniile de tramvai. La faţa locului au ajuns de urgenţă echipaje medicale care l-au transportat pe ciclist la Unitatea Primiri Urgenţe a Spitalului Județean Oradea.

Redăm integral mesajul postat de Sînza Raul în care povestește întregul eveniment:

„Da, sunt eu.. ma deplasam regulamentar și un autovehicul a ieșit din parcare din partea opusa mai exact din partea stanga,impactul a fost foarte puternic (după cum arată spatele mașini), nu am mai putut respira, am fost proiectat pe liniile de tramvai. Piciorul stâng ma doar foarte tare, sper sa nu fie ruptura, la spate am avut noroc cu buzunarele unde aveam telefonul si a amortizat șocul … nu vreau sa ma găsesc la nimic acum insa nu știu ce sa spun desprea următoarele 2 competiții ce urmau, Turul României și Campionatul Mondial unde trebuia sa reprezint România.

Prin aceasta postare vreau sa atrag atenția tuturor conducătorilor auto, atât in celor din oraș cât și celor care fac depășiri ca și cum nu am fii și noi pe sosea. SHARE!

Rog persoanele de la fața locului care au poze sa îmi trimită. Am văzut și o drona care filma”, a scris băiatul, adăugând și două fotografii de la fața locului.”

„La 7 septembrie, la ora 15:20, pe strada Corneliu Coposu, un bărbat de 30 de ani din Oradea, în timp ce conducea un autoturism nu s-a asigurat la asigurarea manevrei de mers înapoi lovind cu partea din spate a autovehiculului o bicicleta pe care se afla un tânăr de 19 de ani din Oradea, care circula dinspre strada Lacul Roșu înspre strada Transilvaniei. În urma impactului, biciclistul a fost proiectat pe platforma liniilor de tramvai. Biciclistul a suferit leziuni pentru îngrijirea cărora a fost transportat la spital”, transmite comisar IPJ Bihor, Alina Dinu.

Aceasta mai precizează că polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.