Orădeanul, remarcat în lumea showbiz-ului din L.A., lansează „La Santa”

Tânărul interpret, care a devenit și compozitor, crede că într-o zi va cunoaște succesul în plan internațional. Fiindcă niciodată nu i s-a întâmplat să semene o sămânță și să nu culeagă roadele. Așa i s-a întâmplat cu un cover al celebrului Nicky Jam.

„Filmasem un cover după El Amante a lui Nicky Jam. Era pe YouTube, dar și uitasem de el când, după un an, m-a sunat din Los Angeles un producător de la You Tube și m-a întrebat dacă vreau să particip la «Best Cover Ever». Am avut mai multe audiții prin skype, am ajuns printre finaliști, cine câștiga urma să meargă la Los Angeles. Am fost foarte aproape, cover-urile au fost vizionate și de Nicky Jam, există chiar un film cu aceste vizionări”, spune George Balogh.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu industria muzicii, Nicky Jam e un adevărat star. El a lansat, în duo cu Enrique Iglesias, „El Perdon”, care s-a dovedit a fi un succes în America Latină și Europa, ajungând în vârful topurilor din Spania, Italia, Elveția și Olanda. A primit, de asemenea, premiul pentru cea mai bună performanță urbană la ceremonia de decernare a premiilor Grammy Latin 2015.

Tânărul orădean are câteva asemănări cu Nicky Jam, care provine dintr-un tată portorican și o mamă dominicană, cântă latino, chiar dacă e născut în Boston. George Balogh e născut în Oradea, între 5-7 ani a trăit în America, apoi de la 7-14 ani a revenit în Oradea, unde a studiat canto alături de profesoara Valeria Mișcuția și a fost membru în Grupul Vivere. A avut numeroase apariții în spectacole și la fostul TVS. La 14 ani, George a plecat cu părinții în Spania. S-a adaptat rapid. „În șase luni vorbeam bine spaniola”, își amintește George.

Mister Inmigrante

Întotdeauna orădeanul a căutat în Spania compania columbienilor, a peruanilor, a spaniolilor. Trei ani a practicat fotbalul și a avut succes. A fost membru în echipa din Zaragoza.

Camera, scena l-au iubit și l-au atras însă dintotdeauna. Tânărul a început să cocheteze în Zaragoza cu modellingul, iar apoi a concurat într-o competiție de mare succes acolo, Mister Inmigrante.

„Erau concurenți din 10 țări: Franța, Congo, Peru, Republica Dominicană… Eu am reprezentat România. Și am devenit Mister Inmigrante. Au urmat articole în Yiare, apariții la posturi TV”, spune George.

Spre exemplu, Heraldo.es scria laudativ despre orădean într-un articol „Miss y Mister Inmigrante – Un concurso de belleza de otro mundo”.

Tânărul orădean a simțit însă că cea care arde în el e pasiunea pentru muzică. „Muzica arde în mine. Pentru asta sunt făcut, și asta o să fac”, spune George acum, după ce s-a aflat în promovare la posturile de televiziune naționale cu propria melodie „La Santa” (Sfânta).

„Am cântat cover-uri, dar îmi doream propriile melodii. Am încercat să găsesc pe cineva să-mi scrie. Am vorbit chiar cu un prieten din Zaragoza, cu care am mai colaborat. Nu am reușit să am o melodie de la el, a scris pentru el. Într-o seară mi-am spus că acum trebuie să apară muza mea. În trei ore, în linii mari, s-a născut «La Santa». Desigur că au urmat apoi trei luni în care s-a lucrat la linia melodică, la amănunte.

Totul a fost gândit de mine, inclusiv videoclipul, de care sunt foarte mândru. Toți cei care l-au văzut l-au comparat cu videoclipuri care au avut buget de ordinul sutelor de mii de euro. Am filmat la Oradea, la sala lui Claudiu Keseru, cu orădeanca Naba în rolul actriței principale. Ritmurile de chitară cu influențe flamengo, solo-ul e tot al unui orădean, Remus, chitaristul lui Pepe.

«La Santa» e made în Oradea 100%. Sunt ritmuri latino, reggeton. Eu cred că aceste ritmuri mișcă planeta. E o melodie inspirată și din viața personală. «La Santa» e doar începutul. E acolo și sex-appeal, și lux. Cred că mesajul e clar și incitant tocmai prin diferențele dintre titlu, versuri și videoclip. Vor urma și alte piese, sunt «în cuptor». Cred că următoarea piesă o voi lansa la mijlocul lunii iulie. Sunt mulțumit de cum a fost primită «La Santa». După lansare, am primit ofertă de colaborare pentru imagine de la un new fashion designer. Cred că toate vin la timpul lor. Dacă scriam această piesă acum 3-4 ani, probabil nu avea un mesaj la fel de puternic, fiindcă nici eu nu eram la fel de matur. Cred că toate vin la timpul lor”, spune George Balogh, care cântă acum sub numele Jungle Boy, chiar dacă producătorii posturilor naționale de televiziune îl cunosc sub numele său.

„Acolo unde eram cunoscut, producătorii, oamenii de televiziune, fac asocierea între George Balogh și Jungle Boy. Am ales să cânt sub acest nume fiindcă vreau ca viața privată să fie separată de cea de scenă. Și apoi, eu chiar cred că am alura și sunt un Jungle Boy. Trăim într-o lume asemănătoare unei jungle, și ca să supraviețuiești trebuie să fii Jungle Boy. Nu vreau să uit că mama a devenit mentorul principal în cariera mea și îi datorez 90% din ceea ce am obținut până acum”, spune George Balogh, alias Jungle Boy.

GALERIE FOTO