Orădeanul Richard Szilagi i-a cucerit pe britanici cu inovaţiile sale

La 24 de ani, un orădean este lider de dezvoltare globală într-un grup de firme care furnizează soluții de inginerie energetică, critică pentru unele dintre cele mai dificile aplicații și cele mai dure medii de pe planetă. Aceste produse sunt adevărate bombe dacă se defectează şi sunt produse de singura companie care are o istorie continuă de 350 de ani. Singura din Marea Britanie cu o istorie atât de lungă. O companie care se pare că a deţinut şi prototipul maşinii electrice, dar care a ars, cândva, împreună cu fabrica.

Richard Gabor Szilagi a ştiut întotdeauna să lucreze la visul lui, a ştiut întotdeauna ce vrea şi a ştiut să ia decizii. Până la 18 ani a visat să fie fotbalist. Dar nu un fotbalist oarecare, ci unul de top. „Mi-am dat seama că dacă până la 18 ani nu sunt un fotbalist de talia lui Cristiano Ronaldo, nici nu voi mai fi. Şi am spus că trebuie să schimb ceva, să încerc altceva într-un domeniu unde să performez”, spune Richard.

A urmat Facultatea de Relaţii Internaţionale, dar mereu a căutat şi o a doua cale, a încercat noi şi noi experienţe, orice care să-l facă să simtă că-l poate „îmbogăţi” ca om. A cochetat cu modellingul, a fost antrenor personal şi recepţioner la Hilton Oradea. Acolo a fost remarcat, fiindcă era implicat şi dornic să ştie fiecare mecanism de funcţionare al lanţului hotelier de doi consultanţi din Bucureşti, veniţi să implementeze sistemul de operare la hotel.

Marius Rus şi Cristina Colonişteanu, oamenii despre care se spune că au cel mai bun sistem de operare în domeniul SPA, ba chiar că ar conduce România în termeni software pe SPA, i-au propus tânărului cu multe idei o colaborare. Richard Szilagyi avea planul lui, îşi trasase viitorul, şi-a dorit să urmeze cursurile unei facultăţi în Marea Britanie. A fost admis la University of Bedfordshire, o universitate, situaţie rară, care dă şanse enorme de angajare absolvenţilor.

Conform „Destination of Leavers from Higher Education” din 2009, 92% din studenţii absolvenți ai University of Bedfordshire îşi găsesc un loc de muncă, după finalizarea studiilor. Universitatea se situează printre primele instituţii britanice de învăţământ superior în domeniile media şi comunicare. Înaintea licenţierii, viitorii absolvenţi primesc oferte de muncă de la companiile de top din aceste domenii.

First class

În acest an, orădeanul a absolvit Business la University of Bedfordshire, cu calificativul maxim „first class”. De când a pășit pe pământ britanic, Richard a ştiut că vrea să lucreze la Hayward Tyler Group PLC (HTG). Aşa că a studiat totul despre domeniul energiei, despre firmă şi partenerii acesteia. „HTG este un furnizor de soluții de inginerie pentru industria energetică, care colaborează cu clienții EPC (energy performance certificate) și cu clienții finali pentru a furniza soluții de inginerie energetică critică pentru unele dintre cele mai dificile aplicații și cele mai dure medii de pe planetă.

Cu sediul în Luton, Marea Britanie, grupul are fabrici în locații-cheie din întreaga lume, inclusiv în Regatul Unit, China, India și SUA. HTG oferă soluții critice de performanță pentru cele mai exigente cerințe, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare în domeniul energiei la nivel mondial”, spune Richard Szilagyi. Lucrând în Anglia la un soft pentru room service cu Marius Rus şi Cristina Colonişteanu, a cunoscut oameni din boardul HTG. Când a avut şansa să lucreze la HTG, nu a ezitat.

Chiar dacă ştia că merge într-un grup în care superlativele fac parte din trecut şi prezent, „combinând o istorie de aproape 350 de ani cu ceea ce înseamnă inovare în inginerie, au fost primii din lume în mai multe domenii: au proiectat primul BCP fără blocaj din lume, au inventat pompa de circulație a cazanului și în prezent cu 2.300 de unități BCP (boiler circulating pump) furnizate în întreaga lume, are cea mai mare bază instalată, au produs pompele cu cea mai lungă servire într-o stație nucleară, câmpul BC 10/Angola a furnizat energie atât pentru aplicațiile de tip top, cât și pentru submarine, a dezvoltat cel mai mare set turbo gen dezvoltat pentru aplicații marine, cel mai mare furnizor de generatoare de turbo pentru FPSO (floating production storage and offloading) la nivel global, cel mai mare sistem de testare pentru abur în Regatul Unit/Europa, cel mai mare centru de testare pentru motoarele electrice din Marea Britanie/Europa, cea mai avansată facilitate pentru fabricarea de motoare specializate la nivel global”.

În top 100 Hayward Tyler

Gigantul britanic pare să aibă numai de câştigat ca urmare a muncii depuse de creativul orădean. Acesta a inventat un sistem care are un potenţial de profit de un miliard de lire în următorii 40 de ani, pornind de la faptul că pe lângă producţie, compania poate oferi şi servicii extra. Orădeanul a studiat practic toată istoria companiei, unde şi cui a vândut produsele, timpul de viaţă al produselor şi al pieselor componente.

Fiindcă exista un personal insuficient numeric pentru a vizita fiecare client, a creat o platformă digitală, a pus pe o hartă toate componentele care pot fi procurate cu un click şi a informat toţi clienţii de unde, când şi cum îşi pot procura componentele. A venit apoi cu o altă idee revoluţionară, de a printa produse care cântăreau şi 20 de tone, reducând de 10 ori masa acestora. Pentru că a convins, Richard Szilagyi a reuşit performanţa ca la doi ani de la angajare să fie inclus în Top 100 angajaţi, acolo unde sunt doar oamenii care au prestaţii la superlativ. A avut apoi şi dovada simpatiei capilor gigantului într-un moment excepţional.

Cu Familia Regală

A fost momentul în care Ducele și Ducesa de Cambridge, William Arthur şi Kate Middleton, au deschis noua unitate „fit-for-nuclear” a lui Hayward Tyler din Luton. Au inaugurat Centrul de Excelență care este dotat acum cu cea mai avansată instalație din lume pentru fabricarea de motoare specializate cu lichid chimic.

Will și Kate au recompensat compania cu Premiul Reginei pentru Întreprinderi (comerț exterior) – The Queen’s Award for Enterprise (International Trade). Cu acest prilej, Richard a fost desemnat să-i înmâneze Ducelui foarfeca de aur pentru a inaugura Centrul de Excelenţă. Richard spune că Familia Regală i-a invitat pe cei prezenţi la un ceai, iar Ducele a fost încântat când a auzit că este român, cunoscută fiind şi aplecarea Prinţului Charles spre România.

Invenţii în Educaţie

În paralel cu munca la Hayward Tyler Group, Richard este consultant internaţional şi în alte domenii decât cel energetic. De altfel, dorinţa sa este ca mereu să se specializeze în noi şi noi domenii. Tânărul este convins că oriunde în lume, dacă oferi soluţii pentru a salva timp şi bani, poţi să ai succes. Şi asta face el acum. Îşi aminteşte cu plăcere de momentele în care a cochetat cu modellingul, că a fost Mister Oradea 2013.

Richard şi-a amintit cu plăcere un episod petrecut chiar în primele sale zile la Londra, când se plimba pe un bulevard şi l-a bătut cineva pe umeri, întrebându-l dacă nu vrea să pozeze pentru un catalog. A fost practic primul job la Londra. Chiar dacă a absolvit o Universitate care se abate de la regula că tinerii nu îşi găsesc locuri de muncă în domeniul în care au studiat, orădeanul a decis să lucreze la un start-up, o platformă, care să sincronizeze practic cererea cu oferta, să sincronizeze programele de studii ale universităţilor cu cererea de pe piaţa forţei de muncă.

„Cred că în maxim doi ani această platformă va fi funcţională, cred că voi începe din Marea Britanie, fiindcă din România e mai greu, şi cred că va fi ceva revoluţionar în Educaţie”, spune orădeanul.

Richard este dincolo de aceste realizări impresionante şi şi-a oferit sprijinul pentru orice tânăr din România căruia ar putea să-i fie de folos în carieră. El poate fi contactat la adresa: richard.szilagyii@gmail.com