Orădeanul Ştefan Sebastian Covăşdan a murit într-un accident rutier

Conform informațiilor care circulă printre internauți, Ștefan Sebastian Covăşdan se afla în mașină cu un alt român care a murit pe loc. Pasager în partea dreaptă, Covășdan a ajuns la spital unde a murit, marți seara, după ce a fost deconectat de la aparate.

„Vestile rele se aduna.. Buna oameni dragi, din pacate un prieten, amic, cunoştinţă, frate, fiu are nevoie de ajutorul nostru… Din păcate Covasdan a avut un accident de maşina grav in Londra.. Avem nevoie de ajutorul vostru.. Sansele lui la viata sunt minime 3%.. Doar aparatele il mai tin in viata.. Familia lui are nevoie de ajutorul vostru… va fost prieten, amic cunoştinţă, dar un om nu mai merită judecat in acest pas al vieţii… Orice suma de bani e bine venită, 5 lei 10 lei pe persoana din cati suntem putem ajuta familia sa-l aducă acasă… Avem nevoie de voi, fi-ti alături ca il cunoaşteti ca nu, o fapta buna e platita de Dumnezeu de 10000 de ori. Avem nevoie de voi! Orice donatie e binevenită, astept mesaje in privat pentru mai multe detalii…”, transmitea luni pe Facebook o apropiată a tânărului.