Orădence la cel mai mare Marș Roz din lume

Evenimentul a fost unul de informare și s-a desfășurat sâmbătă, 9 iunie, la Praga. Aflat la a XVIII-a ediție, Marșul este, totodată, și cel mai mare eveniment caritabil din Cehia.

Organizatorii au vrut să tragă un nou semnal de alarmă asupra importanței depistării precoce a cancerului de sân și au adus în inima Cehiei lupta pentru sănătatea femeilor.



În lume, milioane de femei descoperă, anual, o formă de cancer la sân. Statisticile arată că numărul celor care pierd lupta cu boala, din cauza depistării ei în stadii avansate, este alarmant. Ceea ce organizatorii Marșului Roz au vrut să evidențieze a fost importanța autoexaminării și a vizitei la medic.

Toți participanții la Mars și-au cumpărat tricouri roz, dar și alte obiecte din campania roz – destinate prevenției și evaluării sănătății sânilor. De asemenea, participanții au primit gratuit apă. La final, participanții au lansat baloane roz în memoria victimelor cancerului.

,,Prin cumpărarea tricoului roz sunt susținute organizații non-profit, precum: Allience of Women with Breast Cancer (Alianța Femeilor cu cancer la sân),Mamma Help (Ajutor pentru mame – asociație cu paciente diagnosticate cu cancer la sân), AMA – the Association of Czech Breast Radiologist)”, a precizat Lalu.