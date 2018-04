Orădeni cu care ne mândrim | Pompierul Pop Cosmin, medaliat de instituțiile austriece pentru munca depusă

Pop Cosmin are 35 de ani și este din Oradea. Locuiește însă de la vârsta de 7 ani în Austria, unde și-a făcut toți anii de școală. Este căsătorit, are doi copilași frumoși, lucrează ca traducător pentru poliția austriacă și are un vis măreț…acela de a ajuta.

Deși a crescut și s-a format în Austria, Cosmin spune că a învățat limba română de la părinți și că nu are de gând să-și uite vreodată limba natală: „Școala am făcut-o aici în întregime, nu am studiat deloc în limba română, am învățat de la părinți să scriu și să vorbesc, nu aș putea uita niciodată să vorbesc românește”, spune Cosmin cu nostalgie.

Binele – stil de viață

Anul 2015 a venit pentru tânărul orădean cu succesul absolvirii unui curs pentru Rettungssanitäter ca și voluntar, iar din 2009 este voluntar al pompierilor din Pandorf.

„Îmi place să ajut oamenii, să îi ajut când au nevoie și credeți-mă că am văzut multe în toți acești ani, însă de multe ori pot să vă spun că viața este nedreaptă! Sunt mândru că am inspirat aceasta dorință de a își ajuta semenii și fiului meu de doar 13 ani, care, la rândul lui a început cursurile de voluntar și sunt sigur că le va trece cu bine”, mărturisește Cosmin.

Pornirea de a face bine l-a făcut să devină cunoscut. A muncit, a parcurs un drum cu ambiție în suflet și a ajuns să fie recunoscut pentru dedicația cu care și-a făurit viața.

Foto: facebook © Foto: facebook

În anul 2017 a fost medaliat de statul Austriac pentru munca depusă ca voluntar la pompieri, iar în 2018, Camera de Comerț Austriacă și Poliția Austriacă l-a premiat pentru eforturile sale duse în lupta împotriva criminalității.

Este mândru de el, mândru că, în calitate de cetățean român, a fost decorat de Wolfgang Kovac, primarul orașului Pandorf. Lucru care l-a motivat și mai mult pe orădeanul nostru, care a povestit câteva dintre cazurile unor accidente în care românii au fost implicați. Se consolează cu faptul că a ajutat cât i-a stat în putință, însa are o amintire care i-a frânt inima de durere.

„Cel mai trist a fost când doi dintre pasagerii unei mașini au plecat acasă în scaune cu rotile. Mi s-a rupt inima pentru ei”, dezvăluie pompierul.

Dulce Românie

Deși revine cu fiecare ocazie în România la rude, Cosmin Pop, simte că nu îl leagă nimic de România. Îi place să revină în țara natală, dar dezamăgirea vizavi de ce se întâmplă aici îl împiedică să revină definitiv aici. Are întreaga familia în Austria, dar poartă cu mândrie în suflet steagul țării sale prin pornirea de a face bine, prin mândria de a fi orădean..de a fi român.

Pentru că ne dă motive de laudă, Cosmin merită recunoaștere cu voce tare, prilej prin care echipa Bihon.ro îi urează o viață plină de fapte bune, putere și mult succes.