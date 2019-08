Orădeni în „clanurile” care au fost față în față cu Papa, la Vatican

Opt bihoreni au făcut parte din grupul cercetașilor români care s-a întâlnit cu Papa Francisc, în punctul culminant al evenimentului la care au participat 5.000 de tineri, din 21 de țări.

A fost cea mai consistentă participare românească la Euromoot 2019.

Tudor Popescu are 17 ani și e elev la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, secția Matematică Informatică, intensiv Informatică. Face parte din rândurile Cercetaşilor Creștini Români.

Tudor a devenit cercetaș la o vârstă fragedă. „Am continuat să merg acolo, deoarece am realizat că mă ajută să lucrez într-o echipă, să învăț să fiu un lider și un om pe care alții să se poată baza”. Alături de alți cercetași din Oradea – Maria Popescu, Andreea Oros, Oana Miruna, Beatrice Sălăjan, Mihai Cherecheș, Alex Trandafir și de beiușeanul Alexandru Tripe, Tudor a participat la pelerinajul Euromoot 2019, la care au luat parte cinci mii de drumeți şi călăuze din Europa.

„Euromoot e un eveniment organizat de Uniunea Internațională a Cercetașelor şi Cercetașilor din Europa, la care au participat circa 5.000 de drumeți și călăuze – așa se numesc cercetașii și cercetașele de la 17 ani în sus. Asociația noastră este parte a UIGSE și a fost reprezentată de un grup de 30 de drumeți și călăuze din Oradea, București, Alba Iulia, Călărași și Focșani.

Din grupul nostru au făcut parte patru drumeți – trei orădeni și un beiușean, respectiv patru călăuze, toate din Oradea. Evenimentul a început în 27 august și fiecare clan de drumeți sau foc de călăuze – aceasta e terminologia pentru echipele de drumeți și călăuze – a parcurs pe jos unul din cele cinci trasee propuse de organizatori, aprofundând mesaje din Evanghelie și exemplul unui mare sfânt.

Totul a culminat cu întâlnirea cu Sfîntul Părinte, la Roma. În acest demers am beneficiat de sprijinul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, care patroneaza grupul nostru”, explică Valeriu Domuța, cel care conduce grupul din Oradea al Asociației Cercetașilor Creștini Români, dar care nu a participat la pelerinaj.

Destinația : Roma

„Pregătiţi Calea Domnului”, a fost tema din acest an a pelerinajului Euromoot 2019, organizat de Uniunea Internațională a Cercetașelor şi Cercetașilor din Europa. Participanții au provenit din 21 de ţări, printre care și România și sunt tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani.

Protagoniștii pelerinajului cu destinația Roma – Euromoot 2019 s-au întâlnit cu Papa Francisc în Aula Paul al VI-lea din Vatican, pe data de 3 august 2019, la împlinirea unui sfert de secol de la întâlnirea cercetaşilor europeni cu Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea.

Este pentru prima oară când există o participare atât de numeroasă din partea cercetașilor români. Mulți dintre tinerii cercetași români l-au reîntâlnit pe Sfântul Părinte la Vatican, la scurt timp după vizita Sanctității Sale în România, în perioada 31 mai – 2 iunie a.c., când cercetașii români au fost voluntari ai Papei.

Pe parcursul pelerinajului, pe lângă activităţile specifice precum învăţarea unor tehnici noi legate de viaţa în aer liber, cercetaşii şi călăuzele s-au dedicat meditării Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod mai puţin obişnuit, copiind textele sacre şi reflectând asupra lor.

Parcursul străbătut pentru a ajunge la Roma a însemnat oboseală dar şi noi prietenii, noi lucruri învăţate, precum importanţa citirii Evangheliei într-o cheie actuală şi personală, ca şi cum ar fi scrisă astăzi, iar cel ce o citeşte ar fi primul dintre destinatari.

Cercetașii

Tudor Popescu ne-a explicat de ce a participat el la Euromoot 2019. „Dorința de a cunoaște o țară nouă, precum și oameni noi, călătoritul fiind activitatea mea favorită și faptul că era o activitate cercetășească, deci spiritul de echipă nu avea cum să lipsească”, au fost resorturile care l-au determinat pe Tudor să plece în pelerinaj.

Nu a fost prima întâlnire a elevului de la Eminescu cu Sfântul Părinte. El a avut prilejul de a se întâlni cu Papa Francisc anul acesta, la Blaj. Așa că peste două luni, întâlnirea cu Sfântul Părinte la Vatican a fost încă un prilej de a-i simți aura. „

Atmosfera în ziua întâlnirii cu Papa era una plină de emoție, fiind prima oară când majoritatea persoanelor l-au întâlnit pe Papa sau au văzut Vaticanul. După ce am ajuns în sală și ne-am ocupat locurile, în așteptarea «invitatului special», fiecare națiune a început să cânte cântece din propria țară, astfel că la un moment dat era un amestec de voci și limbi diferite”, spune cercetașul.

„Treceți Batalioane” la Vatican

Tudor a povestit că nici românii nu s-au lăsat mai prejos: „ Ne-am alăturat și noi cu cântece precum «Treceți Batalioane» și «Imnul Dianei». Când momentul așteptat a venit, toți cei ce se aflau lângă gard, printre care și eu, au întins mâinile pentru a da mâna cu Papa.

Unii aveau steagul țării în mână, ori cravata de cercetaș. Când Papa a ajuns la locul său, s-a făcut liniște deplină și am ascultat discursul său, bazat pe dictonul «dăruiește și vei primi»”, ne-a împărtășit Tudor Popescu din experiența trăită.

Cum trăiesc participanții la un astfel de pelerinaj? „Ne trezeam în fiecare zi dimineața pe la 7 și primul lucru pe care îl făceam era să ne strângem corturile și lucrurile, iar în timpul rămas, mâncam micul dejun. După acestea, făceam o scurtă rugăciune cu grupurile de italieni și polonezi care ne însoțeau.

Apoi porneam la drum, mergând cu rucsacul și cortul în spate, până la următoarea locație, drumurile fiind cam de 25 de kilometri. Deși erau drumuri lungi, soarele era neiertător și apa prea puțină, tot am reușit să menținem o atmosferă veselă, să spunem glume și povești. De obicei, ajungeam la punctul următor al traseului pe la ora 16:00.

După ce ajungeam în noul loc, ne așezam corturile și făceam niște activități de cunoaștere, fiind impărțiti în echipe mai micuțe, de vreo șapte oameni, jucam un joc, după care ne împărțeau foi cu un text și câteva întrebări. După ce îl citeam toți cei din grup, împărtășeam răspunsurile noastre la întrebări și dezbăteam, lucru care ne-a ajutat mult să ne unim și «să spargem gheața», engleza fiind limba prin care comunicam.

După aceasta, se ținea Liturghia, apoi venea timpul să ne preparăm cina, care chiar dacă trebuia să fie făcută și mâncată de fiecare la clanul său, a fost împărțită și cu alte clanuri. Astfel am gustat mâncăruri tradiționale din Polonia, respectiv Italia. Dupa cină, începea veghea, unde fiecare clan făcea câte un joculeț.

Când se termina veghea și venea noaptea, cei din clanul nostru ne scoteam sacul de dormit afară pentru a ne uita la stele. După o oră, uneori chiar două, de căutat constelații, ne culcam, corturile montate fiind în mare parte goale, doar bagajele stând în ele peste noapte. În ultimele zile, când am ajuns cu toții la Yellow Point, ultimul loc în care am campat, unde am fost aproape o mie de oameni, s-au făcut multe ateliere”, a spus Tudor Popescu.

„Împlinit și fericit”

Tânărul s-a întors acasă „împlinit, fericit, dar și un pic trist fiindcă se terminase. Am cunoscut multe persoane minunate din alte țări, am schimbat date între noi, pentru a comunica în viitor. Am cunoscut o parte din cultura italiană și am rămas uimit de satele prin care am trecut.

Erau plasate în vârful dealurilor și construite în stil medieval. Erau curate și pline de clădiri vechi, foarte frumoase. A fost o plăcere să mă plimb prin ele. Am rămas foarte impresionat de Italia și de oamenii săi.

A fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit, am trăit de toate: de la momente solemne, momente pline de haz, descoperirea monumentelor istorice, degustarea unor mese tradiționale din alte țări, la povești impresionante ale unor străini ce au ajuns să ne fie prieteni”, spune Tudor Popescu.

Gojdistul Alex Trandafir nu a putut merge până la final în pelerinaj, dar cele cinci zile petrecute la Euromoot au constituit „o experiență nouă și unică pentru mine, mi-au oferit prilejul de a mă descoperi mai bine și de a descoperi mai bine ce ne-a lăsat Dumnezeu.

Nu am mai participat la pelerinaje atât de lungi până acum și chiar îmi pare rău ca nu am reușit să ajung la final împreună cu ceilalți. Drumul zilnic prin căldura dogoritoare nici nu se simțea când aveai alături de tine alți tineri, la fel de dornici ca tine să ajungă la Roma. Nopțile erau răcoroase și perfecte pentru a te pregăti de drumul ce ni se arăta înainte a doua zi.

Mă bucur că am reușit să iau parte la un eveniment de o asemenea amploare, la o mișcare europeană a cercetășiei, spre calea credinței și a autocunoașterii”, a spus Alex Trandafir.