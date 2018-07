Orădeni premiați de Casa Regală

Concursul „Basmele Reginei Maria” se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Principelui Radu. În mod simbolic, numele câștigătorilor din acest an a fost rostit de o studentă de la Universitatea Sorbona, care la rândul ei a fost câștigătoare în această competiție, în urmă cu câteva ediții.

Competiția literară „Basmele Reginei Maria”, eveniment aflat la cea de-a XIII-a ediție adună anual șapte sute de elevi-concurenți. Concursul are caracter internațional, alăturând elevilor români elevi din China, Republica Moldova, Italia, Suedia, Franţa, Letonia și Bulgaria. Joi, 5 iunie, pe Platforma cu Lei din fața Palatului Elisabeta au fost acordate premiile concursului internațional „Basmele Reginei Maria”, ajuns la ediția a XIII-a. Concursul se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Principelui Radu. Printre premianți s-au aflat și în acest an actuali și foști elevi de la Oltea Doamna, coordonați de profesorul Mirela Gabriela Tanc.

Conform site-ului Casei Regale a României, familiaregala.ro, anul acesta, premiile au fost înmânate elevilor câștigători de către Principele Radu. Alteţa Sa Regală i-a felicitat pe organizatorii concursului pentru “perseverenţa de a duce timp de 13 ediţii această competiţie, ridicând-o la rang naţional şi internaţional”, fapt ce dovedeşte că “societatea românească are o tradiţie îndelungată, atât democratică, cât şi în privinţa libertăţilor şi a societăţii civile, suficient de mare ca să poată crea evenimente şi în alte spaţii decât Capitala…Să considerăm ploaia un semn de prosperitate şi de belşug, aşa cum îl sperăm cu toţii pentru România acelor ani în care copiii câştigători vor fi adulţi şi vor lua locul dumneavoastră la catedră şi al părinţilor ca răspundere în familie”, a spus Principele Radu. Concursul are două secțiuni la concursul de creație literară — basm și pagini de jurnal și două secțiuni la concursul de artă plastică — pictură digitală și pictură clasică.Profesoara Daniela Calafeteanu, inițiatoarea acestui valoros eveniment anual, a fost distinsă cu Medalia Regală de Loialitate în martie 2018, la Sala Tronului de la Palatul Regal.

Elevii coordonați de profesorul Mirela Gabriela Tanc au obținut premii la secțiunea creație literară originală, la diferite categorii de vârstă: Costa Angela, Crecan Alexandra și Tanc Diana au fost publicate in Antologia de basme premiate la Concursul Internațional de Creație Originală ” Basmele Reginei Maria”. Ceilalți trei elevi care au obtinut premiile 2, 3 si mentiune sunt: Sime Casian, Herlaș Denisa si Crișan Ștefania. Participanții la concurs au fost invitați și la o mică recepție.