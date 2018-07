Orădenii în proiectul „Nouă ţări o familie”

Proiectul este organizat de Regional Youth Council Mecklenburg-Vorpommern, Germania -leaderi de proiect Karin Baresel si Reinhold Uhlmann – în orașul PRORA, în insula Rügen, un golf la Marea Baltică din Germania, fiind însoțiți de prof. Kristo Tünde.

Coordonatorul național al acestui proiect internațional prof. Mela Delia a fost invitată să facă parte din staff-ul de organizare, dar și în calitate de trainer internațional pentru workshop-ul proiectului intitulat Europe of Youth.

Partenerii internaționali ai acestui schimb de experiență și bune practici Erasmus + au fost 9 țări europene România, Finlanda, Italia, Spania, Ucraina, Slovacia, Polonia, Suedia. O surpriză inedită a acestui schimb de experiență internațional au fost invitații țării gazde, Germania, tineri refugiați din țările aflate în război: Siria, Egipt, Cornul Africii, Eritrea, Burghina Fasso, Afganistan.

Dintre activitățile acestui proiect putem aminti ziua interculturală în care organizatorii au inițiat jocuri de cunoaștere reciprocă, iar tinerii români au desenat conturul României și au scos în evidență detalii importante legate de țara noastră, cum ar fi Vlad Tepes (Dracula), gimnasta noastră, Nadia Comaneci, dansul tradițional românesc, modele tradiționale reprezentate pe IE și atracții turistice cunoscute, cum ar fi sculpturile lui Brancusi ( ex. Coloana Infinitului).

De asemenea prezentările au fost însoțite și de delicii gastronomice tradiționale specifice fiecărei tări participante, dar și de un dans tradițional românesc prezentat de elevii noștri Tomos Adela și Kerezsi Casian cu tema “familia tradițională românească” .

Stop discriminării

Temele Workshop-urilor au fost diverse și interesante, atractive și folositoare pentru educarea tinerilor: Europa tinerilor (trainer internațional-prof Delia Mela), Incluziunea refugiaților, Populism versus Cooperare, Jocuri cooperative, Autoorganizarea tinerilor, Participare creativă și Media team.

În aceeași măsură s-au organizat și workshop-uri sportive cum ar fi: monociclu, jocuri despre drepturile constituționale ale cetățeanului european, Dragon boat (o barcă cu vâsle de 40 de persoane, în care trainer-ul îi învață pe participanți diferite tehnici de sincron și non sincron –subliniind adesea importanța spiritului de echipa). Nu în ultimul rând putem aminti și workshop-ul dedicat muzicii unde s-a creat și realizat un mini concert cu tobe tribale africane, tamburină, maracas și chitară ai căror protagoniști au fost tinerii refugiați din Siria, Egipt, Cornul Africii, Burkina Faso si Asfganistan.

Tema comună a workshop-urilor a fost stoparea discriminării prin diferite modaliatăți, dar în același timp s-a încercat găsirea unor soluții reale prezentate sub diferite forme în dialogul politic organizat de către leader-ul de proiect din Germania, cu reprezentanții guvernamentali ai regiunii Mecklenburgului și reprezentanți ai guvernului german.

O altă parte interesantă a acestui schimb de experiență a constat în organizarea unor excursii la punctele de atracție din zona, cum ar fi: Treetop Walk (un parc natural suspendat ) de unde s-a putut admira panorama Marii Baltice, dar și a zonei Binz-Prora, Muzeul de chihlimbar- unde elevii au învațat cum să șlefuiasca un chihlimbar până să ajungă la forma dorită și la frumusețea ei adevărată, dar și excursii tematice cu tema „Arta naturală creativă”. Atracția fiecărei seri a fost focul de tabără în jurul căruia s-a dansat, s-a cântat, s-a râs, s-a plâns, s-au povestit destine .

În sufletul elevului Kerezsi Casian va rămâne cu siguranță experiența și încărcătura emoțională a ultimei seri ca fiind una deosebită, specială „……Acea seara a fost una de neuitat deoarece ne-am așezat toți într-un cerc și ne-am luat rămas bun, dându-ne îmbrățișări unul altuia. A fost un moment foarte special. În acel moment am lăsat toate diferențele dintre noi, am dat la o parte „etichetele” pe care le are țara noastră și a rămas doar iubirea… un sentiment care distruge tot ce e rău, un sentiment care ne unește și ne face mai buni. A fost unul dintre cele mai frumoase momente la care am luat parte în viața mea și nu-l voi uita niciodată.

Din această tabară am învățat multe lucruri: să nu judecăm după aparențe, pentru că, în ziua de azi se pun mii de „etichete” și ne lăsăm conduși de aparențe din ce în ce mai mult, în loc să privim esența. În această tabară am cunoscut oameni minunați, simpli, dar deștepți și respectuoși față de valorile europene , cum ar fi multiculturalitatea. Am învățat că valorile europene sunt în mâinile noastre, ale tinerilor. N

oi suntem viitorul și trebuie să avem grijă de acest continent pe care îl numim „casă”. Trebuie sa fim uniți, trebuie să ne facem auzite vocile pentru a face din lumea asta un loc mai bun. Toți suntem la fel… germani, italieni, finlandezi, polonezi, români, sirieni, africani, … toți trebuie să lăsăm conflictele la o parte și să ne unim.

Această experiență m-a făcut să văd într-un alt mod viața și oamenii din jurul meu. ,,Împreună putem schimba destinul Europei, împreună putem schimba lumea” Trebuie să împărtășim lumii ceea ce am învățat și să îi facem să înțeleaga că Europa e a tinerilor și că tot ceea ce trebuie să facem este să ne deschidem mintea și inima pentru a acționa în folosul ei”!